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Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

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Побывали у них в гостях

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

«Дом с картинки», — первым делом думаешь, увидев жилье Полины и ее мужа Павла из Читы. Несмотря на то что использоваться он будет как дача, назвать его так мешает закостеневший образ из постсоветского детства. Фотографиями домов-шалашей в стиле «А-фрейм» пестрят подборки в фотохостинге Pinterest (12+), теперь один из таких появился в дачном кооперативе около Читы. Наши коллеги из «Чита.ру» спросили хозяйку, сколько стоит дом построить и долго ли ждать результата. И сделали атмосферные фотографии.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Полина рассказала, что дом вынашивался в мечтах около трех лет. Девушка сохраняла понравившиеся фотографии для вдохновения. Так родилась идея построить именно дом «А-фрейм» — с двускатной крышей в виде шалаша.

В декабре прошлого года супруги взяли около 3 миллионов в ипотеку по господдержке — на строительство дома. По условиям им нужно за год построить дом и ввести его в эксплуатацию. В эту сумму и обойдется весь дом: сюда входит стоимость участка в ДНТ «Садовод», строительство дома и его отделка.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Сначала пара просто хотела купить дом на озере Тасей. Зимой хотелось ездить на природу в красивый дом и 2–3 дня проводить в спокойном месте. Постепенно идея трансформировалась из покупки дома в его строительство.

Только лес и мы

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Дом стоит на последнем участке дачного кооператива — рядом с лесом. Хозяева признаются, что одной из первых проблем, с которыми они столкнулись, стал выбор участка. Большинство не подошли из-за высокой цены. Правила кредитования диктуют свои сроки — место для будущего дома нужно выбрать за 3 месяца. Именно столько и ушло на его поиски.

— Из минусов — дорога, которую размывает весной, и по ней не проехать. Мы выбрали этот участок, потому что других не нашли. Но в итоге здесь оказалось классно. Я даже грибы здесь собирала — растут прямо на участке, — вспоминает Полина.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Перед началом строительства пара посмотрела уже готовый дом в стиле «А-фрейм» — его продавали на Avito. Владелец дал номер своего строителя, который в итоге и возвел дом за 10 дней. А план дома они купили за 1,5 тысячи рублей.

— Мы давным-давно подписаны на мужчину, который строит такие дома по всей России. И он продает свои планы. В них написано, сколько нужно утеплителя, вагонки, пиломатериалов. Умелые руки могут даже сами его построить, — сказала читинка.

Материалы Полина с мужем покупали сами. В итоге возведение коробки дома вместе со стройматериалами стоило 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, если бы они заказали такой в строительной компании, то только работа обошлась бы в эту сумму. Плюс разработка плана стоила 50 тысяч рублей.

Начали строительство в марте. Это один из лайфхаков, которыми сейчас делятся читинцы, — возводить каркасные дома лучше не летом — не в сезон. Так получился дешевле, и будут свободны от работы хорошие строители.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Строители залили фундамент, сделали полы, поставили 12 А-образных балок каркаса. Крышу покрыли ондулином, под ним обустроены ветроизоляция и пароизоляция. Также там уложили утеплитель, который должен выдержать 50-градусные морозы. Когда дом передали владельцам, там не было окон, дверей, электричества, отопления и отделки. Всё это они сейчас доделывают самостоятельно.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

На очереди отопление — в санузле установят котел, оборудуют теплые полы. На это уйдет около двух дней.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Одним из дорогостоящих оформлений стали окна — всё из-за нестандартной формы. Ждали их около 2 месяцев. Для тепла выбрали пятикамерные стеклопакеты.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Площадь дома — примерно 60 квадратных метров. Часть пространства скрадывают углы, однако хозяева любят минимализм, вещей тут будет немного.

На втором этаже находится спальня, почти всё пространство занимает большая кровать.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Внизу расположится небольшой кухонный гарнитур и обеденная зона.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Дом супруги красили сами, самостоятельно проводили электричество. Здесь кроется одно из неудобств такой конструкции — потолки и окна очень высоки. Поэтому для части работ приходилось арендовать леса — без них не получилось бы сделать проводку. Не получится и помыть без них часть окон. Высокие стремянки существуют, но их нужно на что-то опирать — со стеклами этого сделать нельзя.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Пока супруги ни разу не ночевали в этом доме. В сентябре здесь оставались их друзья — им было жарко даже без обогревателя.

Из всех работ, помимо отопления, осталось сделать перила, пробурить скважину для водопровода, сделать септик, свет на первом этаже, установить ворота, завершить небольшую отделку и расставить мебель. В назначенный срок вполне можно успеть.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Сейчас Полина признается, что очень полюбила дом. Действительно, уже сейчас он выглядит волшебным местом спокойствия и любви.

Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

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