Побывали у них в гостях

«Дом с картинки», — первым делом думаешь, увидев жилье Полины и ее мужа Павла из Читы. Несмотря на то что использоваться он будет как дача, назвать его так мешает закостеневший образ из постсоветского детства. Фотографиями домов-шалашей в стиле «А-фрейм» пестрят подборки в фотохостинге Pinterest (12+), теперь один из таких появился в дачном кооперативе около Читы. Наши коллеги из «Чита.ру» спросили хозяйку, сколько стоит дом построить и долго ли ждать результата. И сделали атмосферные фотографии.

Полина рассказала, что дом вынашивался в мечтах около трех лет. Девушка сохраняла понравившиеся фотографии для вдохновения. Так родилась идея построить именно дом «А-фрейм» — с двускатной крышей в виде шалаша.

В декабре прошлого года супруги взяли около 3 миллионов в ипотеку по господдержке — на строительство дома. По условиям им нужно за год построить дом и ввести его в эксплуатацию. В эту сумму и обойдется весь дом: сюда входит стоимость участка в ДНТ «Садовод», строительство дома и его отделка.

Сначала пара просто хотела купить дом на озере Тасей. Зимой хотелось ездить на природу в красивый дом и 2–3 дня проводить в спокойном месте. Постепенно идея трансформировалась из покупки дома в его строительство.

Только лес и мы

Дом стоит на последнем участке дачного кооператива — рядом с лесом. Хозяева признаются, что одной из первых проблем, с которыми они столкнулись, стал выбор участка. Большинство не подошли из-за высокой цены. Правила кредитования диктуют свои сроки — место для будущего дома нужно выбрать за 3 месяца. Именно столько и ушло на его поиски.

— Из минусов — дорога, которую размывает весной, и по ней не проехать. Мы выбрали этот участок, потому что других не нашли. Но в итоге здесь оказалось классно. Я даже грибы здесь собирала — растут прямо на участке, — вспоминает Полина.

Перед началом строительства пара посмотрела уже готовый дом в стиле «А-фрейм» — его продавали на Avito. Владелец дал номер своего строителя, который в итоге и возвел дом за 10 дней. А план дома они купили за 1,5 тысячи рублей.

— Мы давным-давно подписаны на мужчину, который строит такие дома по всей России. И он продает свои планы. В них написано, сколько нужно утеплителя, вагонки, пиломатериалов. Умелые руки могут даже сами его построить, — сказала читинка.

Материалы Полина с мужем покупали сами. В итоге возведение коробки дома вместе со стройматериалами стоило 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, если бы они заказали такой в строительной компании, то только работа обошлась бы в эту сумму. Плюс разработка плана стоила 50 тысяч рублей.

Начали строительство в марте. Это один из лайфхаков, которыми сейчас делятся читинцы, — возводить каркасные дома лучше не летом — не в сезон. Так получился дешевле, и будут свободны от работы хорошие строители.

Строители залили фундамент, сделали полы, поставили 12 А-образных балок каркаса. Крышу покрыли ондулином, под ним обустроены ветроизоляция и пароизоляция. Также там уложили утеплитель, который должен выдержать 50-градусные морозы. Когда дом передали владельцам, там не было окон, дверей, электричества, отопления и отделки. Всё это они сейчас доделывают самостоятельно.

На очереди отопление — в санузле установят котел, оборудуют теплые полы. На это уйдет около двух дней.

Одним из дорогостоящих оформлений стали окна — всё из-за нестандартной формы. Ждали их около 2 месяцев. Для тепла выбрали пятикамерные стеклопакеты.

Площадь дома — примерно 60 квадратных метров. Часть пространства скрадывают углы, однако хозяева любят минимализм, вещей тут будет немного.

На втором этаже находится спальня, почти всё пространство занимает большая кровать.

Внизу расположится небольшой кухонный гарнитур и обеденная зона.

Дом супруги красили сами, самостоятельно проводили электричество. Здесь кроется одно из неудобств такой конструкции — потолки и окна очень высоки. Поэтому для части работ приходилось арендовать леса — без них не получилось бы сделать проводку. Не получится и помыть без них часть окон. Высокие стремянки существуют, но их нужно на что-то опирать — со стеклами этого сделать нельзя.

Пока супруги ни разу не ночевали в этом доме. В сентябре здесь оставались их друзья — им было жарко даже без обогревателя.

Из всех работ, помимо отопления, осталось сделать перила, пробурить скважину для водопровода, сделать септик, свет на первом этаже, установить ворота, завершить небольшую отделку и расставить мебель. В назначенный срок вполне можно успеть.

Сейчас Полина признается, что очень полюбила дом. Действительно, уже сейчас он выглядит волшебным местом спокойствия и любви.

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28.12.2023