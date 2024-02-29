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Не убирайте пуховик до апреля. Какой будет погода на Алтае в начале марта

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В ЦГМС успокоили: лютых морозов больше не будет (но и до тепла еще далеко)

28 февраля 2024, 10:53353Написать комментарий

Не убирайте пуховик до апреля. Какой будет погода на Алтае в начале марта

В последние дни зимы погода радует: ни ураганного ветра, ни дождей с резким переходом в холод. В ближайшее время в Алтайском крае будет легкий минус с небольшими снегопадами. Но пуховик лучше не убирать далеко, в марте он еще пригодится, рассказали NGS22.RU в краевом гидрометцентре.

28 февраля в Алтайском крае будет -10 градусов. Без осадков, на дорогах гололед. Ветер подует западный, со скоростью до 12 метров в секунду, говорится на сайте гидрометцентра Алтайского края.

В четверг, 29 февраля, потеплеет до -5 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ветер усилится до 16 метров в секунду.

В пятницу, 1 марта ожидается -1… -6 градусов. Синоптики обещают небольшой снегопад. На дорогах по-прежнему гололед. Ветер подует западный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, местами — до 16 метров в секунду.

— Мы также продолжим находиться под влиянием обширного сибирского антициклона. От 29 февраля до 2 марта немного нас заденет восточный циклон. Поэтому в отдельных районах пройдет снег и усилится ветер. В основном, ожидается спокойная, почти без осадков погода, — рассказала Людмила Сырых, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения.

Постепенно температура воздуха будет повышаться, заверила синоптик. Днем — до -5, ночью — от -8 до -13.

На следующей неделе, с 4 марта, сохранится антициклон, так что погода ожидается спокойная, без осадков и резких температурных скачков.

Однако настоящего весеннего потепления пока не предвидится, предупреждает Сырых. По предварительным данным, как минимум первая половина марта будет холодной. Кроме того, в праздничный день, 8 марта, прогнозируют штормпрогноз.

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Взято Источник
29.02.2024

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