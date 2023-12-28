Правительство утвердило размеры индексации тарифов

По правилам тарифы на коммуналку повышают раз в год, и 2024 год не станет исключением — на днях правительство утвердило размеры индексации. Применять их начнут только в июле, но все цифры известны уже сейчас, а значит есть время с ними ознакомиться и подготовиться. Разбираемся, как вырастут тарифы на ЖКУ и можно ли будет сэкономить на коммунальных платежах.

Как вырастут цены на коммуналку

В 2023 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги не индексировали, однако обусловлено это было лишь тем, что цены подняли раньше. В 2022 году тарифы проиндексировали дважды: планово — в июле, внепланово — в декабре. Преждевременная индексация, как заявили тогда в Минэкономразвития, понадобилась для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». В обмен пообещали не поднимать цены в 2023 году.

Обещание не индексировать тарифы полтора года власти пока держат — ближайшее повышение запланировано на июль 2024 года. Правда, рост будет существенным — в среднем по стране тарифы вырастут на 9,64%. Для сравнения: с 2017 по 2021 год ежегодная индексация ни разу не достигла планки в 5%, а в 2022 году повышение в общей сложности составило 10,7%.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин объясняет более активный рост тарифов на ЖКУ в последние годы экономической ситуацией в целом, отсутствием конкуренции и тем, что в сфере активно используется импортное оборудование или отечественное, но с импортными компонентами.

Для каждого региона устанавливается свой размер индексации. Например, в Москве и в Челябинской области тарифы вырастут на 11%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%, в Новосибирской области — на 9,5%, в Сахалинской — на 6,2%. Самая высокая индексация ждет жителей Забайкалья — там тарифы вырастут на 15%, а меньше всего тарифы вырастут в Республике Хакасия — всего на 4%.

Как сэкономить на коммуналке

К снижению своих платежей за коммунальные услуги можно подойти с разных сторон. Самое очевидное — не использовать электроприборы без необходимости, выключать свет, когда выходите из комнаты, принимать душ вместо ванной и не тратить лишнюю воду. Но будем честны, если обычно вы не льете воду круглосуточно и не включаете все электроприборы и лампочки в квартире разом — вряд ли вы на этом много наэкономите.

Еще один вариант, который обычно предлагают, когда речь заходит об экономии на коммуналке, — выбирать электроприборы посовременней, у которых меньше энергопотребление. Но этот совет имеет смысл, только если вы сейчас как раз выбираете новый холодильник. Из этой же серии совет использовать посудомоечную машину — она, конечно, тратит меньше воды, чем вы, когда моете руками (если загружать ее по максимуму), но сначала ее саму нужно купить.

Еще один способ сэкономить подкидывают сами коммунальщики, если предоставляют некачественные услуги или надолго без них оставляют, — это перерасчет. Оформить его можно, например, если горячая вода недостаточно горячая (правда, это должен зафиксировать Роспотребнадзор) или мусор вывозят реже чем раз в два дня (а в теплое время года — реже чем раз в сутки).

Кроме того, основанием для перерасчета может стать расхождение со счетчиками или даже ваш отъезд на несколько дней. Ранее мы подробно рассказывали, как получить перерасчет в каждом из этих случаев.

В отдельных случаях экономить на коммуналке помогает государство. Например, право на компенсации коммунальных платежей имеют некоторые категории льготников:

педагоги (но только в селах и ПГТ);

инвалиды;

ветераны;

участники ВОВ;

Герои и полные кавалеры ордена Славы;

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

жители блокадного Ленинграда;

пострадавшие из-за аварии в Чернобыле;

инвалиды ВОВ;

члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;

труженики тыла;

многодетные семьи.

Даже если вы не нашли себя среди этих категорий, вы всё еще можете получить компенсацию — если тратите на коммуналку слишком много. Если расходы на ЖКУ превышают региональный норматив — можно получить субсидию на оплату коммунальных услуг. Среднее значение по всей стране — 22% дохода, но в зависимости от региона этот показатель может варьироваться, как и размер субсидии.

Взято Источник

28.12.2023