Ремонт она делала поэтапно и очень многое — своими силами

Ремонт в квартире — это всегда хлопотно, затратно и тяжело морально. Недаром в народе шутят: если пара не развелась при поклейке обоев, брак будет крепким. А тем, кто развелся и вынужден приводить холостяцкое жилище в нормальный вид, наверное, еще хуже. Многие современные люди предпочитают не тратить свои нервы впустую и доверяют свои квадратные метры профессионалам. А как быть тем, у кого нет крупных сбережений и возможности съехать из квартиры во временное жилище, пока родные стены разбивают кувалдами, режут трубы болгарками и тянут натяжные потолки? В такой шкуре побывала наша коллега, корреспондент NGS.RU, — она рассказала, с какими трудностями столкнулась и как теперь относится к ремонту.

«Полусовок» и обои в цветочек

В 2019 году я взяла в ипотеку квартиру. Выбор пал на обыкновенный «хрущ», так как новостройки в отдаленных районах я даже не рассматривала, а доступной по ценам недвижимости в сталинках в том районе, где я хотела, практически не было. Квартира была в удручающем состоянии, но не сказать, что там было невозможно жить. В ней не пахло старыми вещами, не стояло советских сервантов и продавленных диванов. Собственно, такую квартиру я и искала с расчетом, что сразу без приступов тошноты смогу заселиться туда и спокойно жить, но с перспективой на ремонт в будущем.

Квартирка мне досталась почти пустая. Только на кухне стоял советский кухонный гарнитур, старая 4-конфорочная плита да цветок на окне. До этого я 4 года таскалась по съемным углам, поэтому своей мебели накопила предостаточно. Что-то, конечно, пришлось докупить, но это мелочи. Обои в квартире были простенькие, безвкусные, в цветочек, но не настолько отпугивающие, чтобы спешить с ремонтом.

В 2020 году, не прожив в своей квартире и года, меня угораздило выйти замуж и переехать к мужу. Все годы совместной жизни квартиру я сдавала. Там жили и семейные пары, и студенты, и мигранты. А спустя 3 года совместной жизни любовная лодка разбилась о быт, и я вынуждена была вернуться назад, в свое «гнездо».

Привычка к более-менее человеческим условиям у мужа (не «еврик», но терпимо), а также 3 года эксплуатации квартиры разными людьми сыграли со мной злую шутку. Как только я захлопнула дверь за грузчиками, прошлась взад-вперед посреди груд вещей, коробок и баулов, поняла, что просто не смогу больше жить в таких условиях. Помню, первое, что сделала — содрала со стен в ванной клеенку и обои (привет бывшим владельцам: надо же было додуматься наклеить обои в ванной). Со временем от постоянной сырости они почернели и покрылись плесенью, и я решила: пусть лучше краска будет ободранная, чем этот кошмар.

Такая же участь на следующий вечер постигла и комнату. Правда, работа по сдиранию обоев там затянулась на неделю: оказалось, что обои там клеили в несколько слоев — местами я находила 4 слоя, местами 5, а где-то насчитала все 7. Зато было забавно следить, какой была мода 10–20–30 лет назад. Сверху — синие цветочки, дальше — какие-то ромбики, до них — фиолетовые завитки.

Когда слои обоев кончились, обнаружились желтые стены со вбитыми гвоздями и красными подтеками вокруг. У меня было ощущение, что в квартире кого-то долго и мучительно на них инквизировали. Позже знакомый строитель рассказал: в советское время, когда не было хорошего клея, некоторые люди покрывали стены своих квартир олифой для лучшей сцепки с обоями. И якобы со временем именно олифа дает такой странный кислотно-желтый оттенок.

На потолке тоже было веселье: под слоем жуткой пенопластовой плитки обнаружился кривой нежно-голубой потолок. В кухне и коридоре процесс обдирания потолка и стен, в отличие от основной комнаты, прошел проще простого — обои отходили легко и непринужденно.

Параллельно с подготовительными работами я постоянно была на связи со своим двоюродным братом. Он руководит строительной фирмой, занимается профессиональным ремонтом много лет и сам построил дом для своей большой семьи.

Оценив ситуацию по фото, а потом и вживую, брат посоветовал делать ремонт безоговорочно, но по минимуму. У меня на карте лежало порядка 65 тысяч рублей на черный день. С этим бюджетом мы и решили ворваться в ремонт: освежить обои, а также сломать старые деревянные косяки и антресоли, выбросить уродские советские двери, заменить выключатели и розетки на современные.

Когда брат послал ко мне чернорабочего с кувалдой, меня трясло от страха, а кот забился в самый дальний угол. Советские балки и косяки оказались очень крепкими, и, пока их долбили и выпиливали бензопилой, казалось, весь дом ходил ходуном.

Апокалипсис в квартире

Около двух дней у меня ушло на уборку от разрушений. Дальше — больше: брат предложил привести в порядок стены, расположенные у окон: там давно и плотно поселилась плесень, а обои не держались из-за жара от батарей. Две стены мы штукатурили всем миром: там поработали и брат, и два его помощника, и два моих друга, и я сама. Худо-бедно удалось стены выровнять и покрыть светлой шпатлевкой.

Потом взялись штробить стены — в старом «хруще» не было предусмотрено много розеток. Две сдвоенные были в кухне, две — в комнате, одна — в коридоре, но она на моем веку не работала. Еще до развода, чтобы постирать вещи, мне приходилось с одного угла комнаты тянуть переноску, к ней присоединять еще одну, ко второй — третью, и только в нее втыкать вилку от стиральной машины. Таким же образом приходилось включать телевизор и другую технику.

Брат — хороший электрик, поэтому несмотря на занятость на работе, принял решение штробить стены и наращивать провода под дополнительные розетки сам. Всё прошло успешно, хотя я всё время переживала — боялась, что старая проводка не выдержит и придется ее полностью менять. После его работы вся квартира надолго погрузилась в пылевую завесу. Я старалась всё убрать, но это было бесполезно.

Следом решено было оштукатурить стены в местах, где были снесены советские косяки. Брат и его бригада были постоянно заняты на основных проектах, поэтому этим я занялась сама. Не без труда мне удалось добиться сносных результатов, а когда я завершила работу, свет резко начал мигать, а затем полностью погас — выбило пробки. Я сразу же позвонила брату, и тот после нескольких вопросов и моих ответов с уверенностью сказал — с проводкой всё в порядке. Выяснилось, что под потолком я слегка задела провода.

Рабочие брата тем временем принялись приводить в порядок ванну. Денег закатывать ее полностью в кафель у меня на тот момент не было, ведь я платила работникам брата за выполненную работу, покупала материалы, и все мои сбережения разлетались буквально на глазах. Также решено было не менять ванну, а отреставрировать ее — так дешевле. Унитаз я заменила на новый, а раковину с немодным постаментом продала.

Надоело жалеть

Стены в ванной работники брата оштукатурили, а я их покрыла краской в несколько слоев. Пол в моей квартире всегда прохладный, а в ванной, где была уложена жуткая совковая плитка, дуло изо всех щелей. Особенно несладко жилось зимой. Сначала мы просто хотели покрасить старый пол, но брат посоветовал потратиться на напольный кафель и пол с подогревом. Я согласилась на это и не пожалела ни на секунду. В ванне со временем стало тепло и уютно, хотя кафель на стенах пока только в планах.

После штукатурки косяков мы с друзьями приступили к поклейке обоев. Сначала я по дурости купила обычные бумажные за копейки, но после первой же наклеенной полосы задала себе вопрос: да какого черта я на всём экономлю? Сколько можно покупать всё самое дешевое и бюджетное? Ведь мне еще тут жить! В итоге плюнула на всё и выбрала современные моющиеся обои тех расцветок, которые мне пришлись по душе. Пока клеили обои, часто ругались и спорили с друзьями. Многое не получалось, но это всё равно было приятнее, чем вызывать мастеров-клейщиков, которые насчитали мне за кухню в 6 квадратов около 7–9 тысяч рублей.

К этому моменту у меня началась аллергия из-за постоянной возни с растворами, клеями, штукатурками и красками. А еще я устала от того, что после каждой манипуляции нужно перемывать всю квартиру. Я плакала и разгребала грязь. Казалось, что это какой-то замкнутый круг.

Оштукатуренные косяки мы зашили в недорогие панели, ими же обшили трубы в ванной комнате, работы начались на кухне. К этому моменту в основной комнате все вещи уже были разложены по местам, куплен шкаф, разобраны почти все коробки. Именно когда место в центре комнаты освободилось от вещей, я поняла, что мне не нравится линолеум, который был у меня в квартире, — сморщенный и некрасивый.

К слову, к тем порам финансовая сторона вопроса тоже стабилизировалась: я стала больше работать, нашла подработку, начала больше экономить и перестала тратить деньги на ерунду — всё на нужды ремонта. Поэтому сомнений у меня не было — я захотела ламинат. Мы удачно всё подгадали с братом: во время работ я как раз уехала к родителям в гости, а парни около недели методично и аккуратно передвигали всю мебель в квартире с места на место и устилали пол ламинатом.

С ламинатом квартира освежилась и будто помолодела. Поклейка обоев по всей квартире подходила к концу, и мы с братом решили отступить еще от одной договоренности — передумали белить кривой ободранный потолок, решили натянуть новый матовый.

После этого я решила поменять и входную дверь. Брат долго смеялся: по его словам, умные люди сначала меняют входную дверь, потом — пол, а после работают со стенами и потолком. У меня же всё произошло вверх тормашками из-за непонимания, каков будет итоговый бюджет, поэтому проблем было в разы больше.

На конечном этапе оставались мелочи: выбор светильников и ламп, новой мебели, распределение картин по дому, покупка приятных мелочей и аксессуаров. Но это, скорее, приятные хлопоты.

Некоторые вещи в квартире я оставила из прошлого. Например, зеркало в комнате — из двери старого шкафа, который отправился на помойку. Просто выкрутила ручку, заклеила места, где были пазы, а дерево покрыла белой краской. После манипуляций краска осталась, и я придумала покрасить временную дверь в ванную — когда мне вынесли родную советскую, я купила безвкусную, но весьма прочную бэушную, и рассматривала ее исключительно как временный вариант. Дверь от моего усердного окрашивания белой не становилась, но стала, как патинированная — с налетом старины. И это показалось мне настолько прекрасным результатом, что новую уже не захотелось. Я просто скрутила ручку, окрасила ее краской в темный цвет и вернула на место — всё же 159 рублей за баллончик звучит приятнее, чем 1200 за ручку, которая еще и не совсем нравится.

Сейчас квартира практически полностью готова, остались сущие мелочи, но, думаю, их победить получится тоже. На ремонт и мебель я потратила год и около 200 тысяч рублей.

Считаю, что любой опыт прекрасен, и теперь у меня есть представление, что такое ремонт в квартире. С другой стороны, если в будущем со мной приключится нечто подобное и вновь возникнет надобность ремонтировать квартиру, а я окажусь без гроша в кармане, честно, лучше возьму кредит, съеду на съемную квартиру и доверюсь профессионалам.

А героиня другого материала рассказала и показала, как перестроила лоджию в удобный кабинет для удаленки, — смотрим и вдохновляемся.

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28.12.2023