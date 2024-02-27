И как заставить коммунальщиков работать

27 февраля 2024, 10:00137Написать комментарий

Чтобы заставить управляющую компанию отремонтировать вам балкон или заплатить за новые обои, не нужно читать тома нормативных актов. Достаточно знать, что входит в общее имущество жильцов многоквартирного дома, а что является зоной ответственности каждого.

Что считается общим имуществом жильцов

Состав общего имущества в многоквартирном доме установлен правительством. В него входит всё, что не является частью квартир и обслуживает более одного помещения в доме. За ремонт всего, чем пользуются жильцы, компания платит сама. Это лифты, лестничные площадки, колясочные, чердаки и подвалы. Кроме того, согласно другому постановлению правительства, управляющая компания должна:

проверять кровлю на протечки и убирать с крыши снег;

следить за тепло-, гидро- и звукоизоляцией;

немедленно устранять засор мусоропровода;

проверять режим температуры и влаги в подвалах;

устранять выбоины и сколы на ступенях лестниц;

реставрировать отделку фасада.

Не всё из этого получится починить мгновенно. Законодательство устанавливает, в каких случаях проблема должна решаться сразу, а когда нужно сначала составить план восстановительных работ. Увы, на следующий день после вашей жалобы лестницу никто не починит.

Что в квартире можно отремонтировать за счет управляющей компании

Некоторые вещи в собственной квартире вы тоже можете заменить за счет УК. Есть два правила, по которым можно понять, кто должен оплачивать ремонт.

Во-первых, стоит помнить, что управляющая компания платит за ремонт всех труб до первого вентиля или спаянного соединения. Если у вашего полотенцесушителя нет собственного вентиля и он является ответвлением общего стояка, то его ремонт для вас должен быть бесплатным. Из этого правила есть три исключения: радиаторы, газовые плиты и смесители жильцы всегда ремонтируют за свои деньги.

Во-вторых, вы имеете право на возмещение ущерба, причиненного действиями УК. Однако если из-за дырявой крыши у вас испортился линолеум, не ждите в качестве компенсации паркет — с управляющей компании не получится взыскать больше, чем стоили испорченные вещи.

Розетки, индивидуальные счетчики, осветительные приборы — за ремонт всего этого платят жильцы. А еще за ремонт домофона, так как его замена не включена в минимальный перечень услуг, необходимых для содержания многоквартирного дома.

Интересная ситуация с балконами. Чаще всего единственная часть балкона, которая относится к общедомовому имуществу, — это балконная плита, так как от ее состояния зависит устойчивость всего здания. Соответственно, эту плиту управляющая компания ремонтирует за свой счет. Однако если по проекту предусмотрен сразу козырек балкона, то и его вам должны сделать бесплатно. Главное — знать, что включает проект здания.

Кстати, интерьер за счет коммунальщиков тоже можно обновить. Если УК не следит за межпанельными стыками на фасаде, на стенах внутри квартиры может образоваться плесень. В таком случае вы можете потребовать и устранения проблемы, и поклейки новых обоев.

Жильцам общежитий коридорного типа стоит помнить, что в таких помещения общим имуществом является всё, кроме комнат. Это значит, что любая неисправность в туалете, кухне или коридоре ложится на плечи коммунальщиков. Правда, иногда придется побороться за право на бесплатный ремонт. Общежитиям часто присваивают статус многоквартирного дома и потому отказывают в ремонте за счет УК. Восстановить справедливость помогут техническая экспертиза дома, заключение СЭС, а также обращение в суд или администрацию района.

Что делать, если УК отказывается от работ

Если управляющая компания отказывается от выполнения своих обязанностей, следуйте такому алгоритму:

напишите жалобу с объяснением ситуации на имя руководителя УК;

направьте претензию на юридический адрес УК — изложите в ней свои требования и сообщите, что в случае отсутствия решения пойдете в суд;

при необходимости подайте на УК в суд, но следите, чтобы с момента нарушения ваших прав прошло не более трех лет, иначе иск рассматриваться не будет.

Взято Источник

27.02.2024