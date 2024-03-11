Тушили 20 человек. В страшном пожаре на Алтае погибла семья (фото)

Причины возгорания пока неизвестны

10 марта 2024, 12:31497Написать комментарий

В ночь на 10 марта в селе Полковниково Косихинского района загорелся деревянный дом. Огонь заметили местные и позвонили в МЧС. Когда спасатели приехали, здание горело открытым пламенем. Огонь распространился на площадь около 70 квадратов.

Хозяева дома, мужчина и женщина, скончались, пишет официальный телеграм-канал ведомства. Пожар тушили почти час. На месте работали 21 человек и 6 единиц техники. От огня пострадали стены и крыша дома. Вещи тоже уничтожены.

Причины происшествия выясняются. NGS22.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по региону за комментарием по ЧП. Как только редакция его получит, новость будет дополнена.

UPD: как уточнили в ведомстве, в доме не было пожарных извещателей. Спасатели напоминают об их важности.

Недавно в селе Ая Алтайского района при пожаре погибли 45-летний мужчина и его 3-летняя дочка. Дело возбудили о причинении смерти по неосторожности. NGS22.RU узнал подробности трагедии.

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Взято Источник

11.03.2024