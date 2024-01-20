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Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

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Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

Сегодня, 20 января, в Барнауле прошла акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елки палки». Мероприятие организовала общественная организация «Мусора.Больше.Нет» совместно с комитетом по благоустройству города Барнаула.

Горожане несли елки, пихты, хвойные ветки на ближайшие точки акции, в этом году таких точек пять – в «Зеленом сквере» на площади Октября, возле ТРЦ «Гулливер Парк» и ТРЦ «ОГНИ», на площади Народной и в районе здания №53 по улице Балтийской.

Собранные елки будут переданы на Павловский деревообрабатывающий комбинат для использования в технологическом процессе по производству плит MDF.

– Главной целью акции является не только минимизация отходов, образовавшихся в период новогодних праздников, но и формирование экологической культуры и ответственности у горожан. Хочется отметить, что к мероприятию присоединились и городские предприятия. С вывозом елок и работой площадок для сбора помогли «Эко-Комплекс», «Барнаульский водоканал», «Эко-школа» и строительно-монтажная компания «ВиКС», – отметила начальник отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству города Барнаула Ксения Герман

В мероприятии также принял участие экологический отряд «Рысь». Как отметил командир отряда Дмитрий Федотов, сегодня они активно работают на площадках и помогают в уборке собранных деревьев. 

– Важно, что сами барнаульцы с большим желанием участвуют в акции, понимая как это важно для экологии, каждому участнику хочется выразить особую благодарность за это, – добавил Дмитрий Федотов.

В этом году в ходе акции было собрано более 400 хвойных деревьев.

Взято отсюда

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