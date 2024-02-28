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Дорожная служба продолжает вывоз снега с улиц города

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Дорожная служба продолжает вывоз снега с улиц города

Дорожная служба продолжает вывоз снега с улиц города

Дорожная служба продолжает вывоз снега с улиц города

Дорожная служба продолжает вывоз снега с улиц города

Дорожная служба продолжает вывоз снега с улиц города

Сегодня в ночь, с 27 на 28 февраля, на дорогах и тротуарах города работало 97 единиц техники. 

Очистка и посыпка дорог противогололедными средствами проводилась на улицах: Пионеров, Профинтерна, Сизова, Воровского, 8 Марта, Профсоюзов, Парфенова, Петра Сухова, Смирнова, Титова, Малахова, 1-ой, 4-ой и 5-ой Западной, Глушкова, Чудненко, Беляева, Тимуровской, 40 Лет Октября, Бриллиантовой, Фомина, Максима Горького, Челюскинцев, Загородной, Кутузова, Льва Толстого, Ползунова, Пушкина, Гоголя, Короленко, Никитина, Анатолия, Интернациональной, Пролетарской, Чкалова, Партизанской, Ядринцева, Молодёжной, Крупской, Деповской, Брестской, Свердлова, Советской Армии, Телефонной, Коммунаров, Меланжевой, Антона Петрова, Георгия Исакова, Солнцева, 80 Гвардейской Дивизии, Бехтерева и других участках дорог. 

Для посыпки дорог с начала сезона использовано 42 676 тонн песчано-соляной смеси 15-ти и 20-ти % концентрации и 504 тонны песка из отсева дробления. 

Вывоз снега проводился на проспектах Ленина, Красноармейском, улицах Молодежной, Пионеров, Союза Республик, Путиловской, Димитрова, Матросова, Георгия Исакова, Малахова, площадях Сахарова, Баварина, Победы, на Павловском и Змеиногорском трактах.

В день, 28 февраля, будут проводиться работы по очистке и посыпке тротуаров, лестничных сходов, подходов к пешеходным переходам, остановочных павильонов во всех районах города. Улично-дорожную сеть будут поддерживать в нормативном состоянии 59 единиц техники и 130 дорожных рабочих.

Взято отсюда

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