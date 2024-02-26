Городская дорожная служба продолжает работу на дорогах и тротуарах. Сегодня, 26 февраля, проводится прометание тротуаров, обработка противогололедными средствами, очистка подходов к пешеходным переходам, площадок остановочных павильонов и лестничных сходов.

Очистка и посыпка тротуаров проводится на улицах 80 Гвардейской Дивизии, Попова, Власихинской, Антона Петрова, Никитина, проспектах Социалистическом, Космонавтов, Ленина и на других участках улично-дорожной сети.

Всего с начала сезона для противогололедной обработки использовано 2122 тонны песка и 142 тонны бионорда.

Очистка остановок и подходов к пешеходным переходам ведется на улицах Пионеров, Профинтерна, Сизова, Союза Республик, Шевченко, Путиловской, Профсоюзов, Парфенова, Ткацкой, Цеховой, Попова, Малахова, Ползунова, Пушкина, Гоголя, Короленко, Пролетарской, Чкалова, Геблера, Партизанской, Ядринцева, Дзержинского, Мусорского, Куйбышева, Белинского и на других участках во всех районах города.

Сегодня в день на дорогах города работает 63 единицы техники и 128 дорожных рабочих.

Напомним, центральная диспетчерская служба МБУ «Автодорстрой» работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.

Взято отсюда