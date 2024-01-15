Уже не первый год в районе ведется активная работа по улучшению качества жизни горожан. По инициативе активных и неравнодушных барнаульцев и при поддержке местных властей преображается территория Железнодорожного района.

В наступившем 2024 году работа по развитию инфраструктуры города продолжится. По итогам конкурса в районе будет реализовано 3 проекта.

По двум планируется установка линий наружного освещения по ул. Бийская и Катунская, а также на ул.Георгия Исакова. Еще одна инициатива – обустройство детской спортивной площадки.

Отметим, программа работает на условиях софинансирования: часть средств на реализацию поступает от горожан, а остальные — из бюджета Барнаула.

Напомним, в 2023 году в районе реализовали 4 инициативных проекта. На территории Гимназии №80 обустроили спортивную площадку с уличными тренажерами «Спорт, доступный всем!». Еще одну детскую спортивную площадку установили на проезде Огородном. «Веселый дворик» собирает вечерами юных жителей близлежащих домов. Также сделали освещение проезда Ракетного и улицы Станционной.

Справка, в 2022 году в Барнауле на реализацию инициатив населения из бюджета города выделили 38,6 млн рублей. В 2023 году – 50 млн.рублей.

Администрация Железнодорожного района, Телефон: (3852) 62-56-38, E-mail: pressa@gd.barnaul-adm.ru

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