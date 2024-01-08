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МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы

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МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы

МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы

МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы

В результате снегопада, метелей и сильных порывов ветра, сегодня 8 января бригады дорожной службы перешли на круглосуточный режим работы. Проводится очистка дорог, тротуаров, подходов к пешеходным переходам, заездных карманов остановок от снега, локально производится обработка противогололедными реагентами улично-дорожной сети.
Прометание тротуаров от снега ведется на улицах Профинтерна, Северо-Западной, Антона Петрова, Телефонной, Смородиновая, Малиновая, Новосибирская, Власихинская, проспектах  Красноармейском, Строителей, Калинина, Комсосмольском и на других участках.
Продолжается вывоз снега с улиц Юрина, Северо-Западная, Телефонная, Кулагина, Пионеров, Профинтерна, проспекта Калинина, с остановок общественного транспорта на улицах Взлетная, Энтузиастов и других участков улично-дорожной сети.
Во все районах города дорожные рабочие очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши, подходы к остановкам.
Для поддержания дорог и тротуаров краевой столицы  в нормативном состоянии  в ночь работало 132 единицы техники, в дневную смену задействовано 81 единица техники и 109 дорожных рабочих.
Горожан просим быть внимательнее на дорогах, автомобилистов – выбирать скоростной режим в соответствии с метеоусловиямии и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Взято отсюда

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