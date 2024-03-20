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МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

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МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

В начале недели дорожная служба отремонтировала холодным асфальтом участки дорог на пересечении проспекта Ленина с улицами Чкалова, Гоголя, проспектом Строителей, а также на улице Власихинской. 

Накануне, проводилась замена плиты перекрытия и высотное регулирование дождеприемной решетки колодца с применением асфальтобетонной смеси на площади Советов. 

Отметим, с начала ремонтного сезона холодным асфальтом отремонтировано порядка 690 квадратных метров локальных участков дорог. Ремонт дорог холодным асфальтом позволяет в быстрые сроки восстановить первоначальное состояние дорожного покрытия, что особенно актуально на участках, представляющих аварийную опасность.

Добавим, что ремонт холодным асфальтом продолжится до наступления постоянных положительных среднесуточных температур. После запуска асфальтобетонного завода ремонтные работы продолжатся с использованием горячего асфальта.

Взято отсюда

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МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

В начале недели дорожная служба отремонтировала холодным асфальтом участки дорог…

МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

В начале недели дорожная служба отремонтировала холодным асфальтом участки дорог…

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