Из-за дождя, мокрого снега, метели и сильных порывов ветра МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы. Сегодня в ночь, с 10 на 11 января, на городских дорогах и тротуарах работало 136 единиц техники. Первоочередным порядком ведется противогололедная обработка дорог и тротуаров.

Посыпка дорог песчано-соляной смесью проводилась на улицах: Загородная, Кутузова, Гоголя, Никитина, Пролетарская, Чкалова, Геблера, Партизанская, Ядринцева, Власихинская, Балтийская, Малахова, Панфиловцев, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Энтузиастов, Шукшина, Эмилии Алексеевой, Титова, 10 Западная, Малахова, Островского, Юрина, Профинтерна, Свердлова, Телефонная, Коммунаров, Меланжевая, Антона Петрова, Солнцева, Смирнова, Бехтерева, Червонная, Юрина, Полярная, Власихинская, Фурманова и других участках дорог.

В ранние утренние часы обработка тротуаров противогололедными средствами началась на проспектах Строителей, Красноармейском, Социалистическом и Комсомольском, улицах: Гоголя, Партизанская, Попова, Гущина, Профсоюзов, Цеховая, Кулагина Северо-Западная, Сухова, Смирнова, Эмилии Алексеевой, Титова, 40 Лет Октября и других участках улично-дорожной сети.

Особое внимание уделяется обработке заездных карманов остановок и подходам к пешеходным переходам.

Всего с начала сезона для противогололедной обработки дорог и тротуаров использовано порядка 28112 тонн песчано-соляной смеси разной концентрации, 1401 тонна песка и более 122 тонны бионорда.

В дневную смену работы по противогололедной обработке будут продолжены. На улицах города будет работать 98 единиц техники и 119 дорожных рабочих.

Взято отсюда