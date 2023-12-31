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МБУ «Автодорстрой» работает в усиленном режиме 31 декабря

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МБУ «Автодорстрой» работает в усиленном режиме 31 декабря

МБУ «Автодорстрой» работает в усиленном режиме 31 декабря

МБУ «Автодорстрой» работает в усиленном режиме 31 декабря

МБУ «Автодорстрой» работает в усиленном режиме 31 декабря

МБУ «Автодорстрой» работает в усиленном режиме 31 декабря

МБУ «Автодорстрой» работает в усиленном режиме 31 декабря

В результате снегопада, метелей и сильных порывов ветра бригады дорожной службы перешли на усиленный режим работы. Проводится очистка дорог, тротуаров, подходов к пешеходным переходам, заездных карманов остановок от снега, локально производится обработка противогололедными реагентами улично-дорожной сети.

В пригородных поселках Березовка, Гоньба, Казенная заимка, Научный городок, Черницкое, Лебяжье, Мохнатушка, Бельмесево, Лесной,  Авиаторов   ведется очистка проезжих частей, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Прометание тротуаров от снега ведется на улицах Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Малахова, Энтузиастов, Молодежной, Ленина, Молодежной, Димитрова, Антона Петрова, Матросова, Солнечная поляна, Змеиногорском  и Павловском трактах, проспектах  Красноармейском, Социалистическом, Строителей  и на других участках.

Продолжается вывоз снега с улиц Парфенова, Профсоюзов, Попова, Малахова, Антона Петрова, проспектов Космонавтов и Красноармейский.,  

Во все районах города дорожные рабочие очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши, подходы к остановкам.

Для поддержания дорог и тротуаров краевой столицы  в нормативном состоянии  в ночь работало 124 единицы техники, в дневную смену задействовано 84 единиц техники и 125 дорожных рабочих.

Взято отсюда

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