В администрации города Барнаула состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Совещание провел председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин. Помимо профильного комитета в совещании приняли участие специалисты профильного комитета, представители ГИБДД, территориального отдела государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу, муниципальных предприятий «Барнаулгорсвет», «Автодорстрой», «Горэлектротранс», Барнаульской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Анализ состояния аварийности на территории Барнаула за 2023 год представил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Сергей Шмаков.

«Согласно анализу, по сравнению с 2022 годом сократилось число ДТП, снизилось количество пострадавших различной степени тяжести. Также зафиксировано уменьшение случаев наезда на пешеходов и столкновений транспортных средств. Снизилось и общее число погибших в ДТП на 22%.

По сокращению основных видов ДТП сохраняется положительная динамика: количество зарегистрированных аварий с участием детей снизилось на 10%, также уменьшилось количество пострадавших в них детей, сократилось количество ДТП по вине водителей и число происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами.

По словам Сергея Шмакова, для стабилизации обстановки с аварийностью проводятся рейдовые, профилактические и просветительские мероприятия. В 2023 году их было организовано более 250. Уменьшилось и количество аварий с участием автобусов. Для этого проводятся оперативно-профилактические мероприятия, тематические беседы и инструктажи, выявляются нарушения ПДД «Скрытым патрулем».

Еще одним вопросом для обсуждения стали меры по снижению детского дорожно-транспортного травматизма. В 2023 году в этом направлении было проведено более 4000 просветительских мероприятия, в том числе по профилактике детского травматизма.

Важной темой остается взаимодействие с родительской общественностью и педагогическими коллективами. Так, сформировано 529 отрядов «Родительский патруль», в него входят более 2,5 тысяч родителей, совместно с которыми проведено 1056 мероприятий, направленных на разъяснение требований ПДД и применение световозвращающих элементов.

С 2023 году при строительстве школ отдельное внимание уделяется возведению автогородков. Так, в новой школе МАОУ «СОШ №138» приобретен автогородок, где проводятся занятия с учащимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Принимаемые меры позволили снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и достигнуть снижения количества пострадавших в них детей.

Начальник отдела организации дорожного движения профильного комитета Никита Уваров представил предложения по мероприятиям на 2024 год, которые обеспечивают безопасность и организацию дорожного движения в местах концентрации ДТП на 2024 год.

«В прошлом году мы ликвидировали 19 из 20 мест концентрации ДТП. В этом году запланированы мероприятия по улучшению освещенности улиц и установлению новых светофорных объектов на нерегулируемых пешеходных переходах.»

Взято отсюда