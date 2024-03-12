Его провел глава города Вячеслав Франк. В совещании приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместили главы администрации города, главы районных администраций (в режиме видео селекторной связи), руководители профильных комитетов.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин доложил, что по итогам осеннего осмотра сформирован предварительный график ремонта улично-дорожной сети, который согласован с районными администрациями:

«Окончательный перечень дорог, где проведут ремонт, будет сформирован после повторного осмотра улично-дорожной сети и согласования Межведомственной комиссией по оценке технического состояния автомобильных дорог на территории города Барнаула. Работы планируется начать после схода снега, установления благоприятных погодных условий».

Валерий Ведяшкин отметил, что график проведения ремонтных работ будет синхронизирован с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях, проводимыми в том числе по инвестиционным программам.

Глава города Вячеслав Франк поручил своевременно довести итоговый график проведения ремонтных работ на 2024 год до жителей города.

Кроме того, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин сообщил, что в ближайшее время с участием представителей ресурсоснабжающих организаций будет проведено совещание по вопросу восстановления проезжих частей и благоустройства территорий, поврежденных при проведении работ в осенне-зимний период.

Глава города Барнаула Вячеслав Франк поручил держать на особом контроле вопрос восстановления благоустройства дорог, тротуаров, территорий дворов при проведении аварийных и ремонтных работ.

Также Валерий Ведяшкин сообщил, что 11 марта объявлены аукционы на определение подрядных организаций для выполнения ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонтные работы по нацпроекту запланированы на 18 участках улично-дорожной сети. Подрядчики будут определены до конца текущего месяца.

На совещании также обсудили вопросы исполнения бюджета, поддержки участников СВО и их семей, реализацию на территории города федеральных, региональных и муниципальных программ.

Взято отсюда