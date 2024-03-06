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Студенты Барнаула помогают в уборке снега с пешеходных зон

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Студенты Барнаула помогают в уборке снега с пешеходных зон

Студенты Барнаула помогают в уборке снега с пешеходных зон

Студенты Барнаула помогают в уборке снега с пешеходных зон

Студенты Барнаула помогают в уборке снега с пешеходных зон

Очередную акцию по уборке снега с пешеходных зон провели в Центральном районе.

В ней приняли участие студенты Алтайского техникума кинологии и предпринимательства. С помощью лопат студенты очистили от снега пешеходные лестницы по улицам Парковой, Папанинцев, Челюскинцев и Чкалова.

Администрация Центрального района благодарит участников акции за оказанную помощь.

Администрация Центрального района, Телефон: (3852) 63-82-72, E-mail: press@centr.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

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