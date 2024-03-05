В минувшем году велись работы в парках «Изумрудный» и «Юбилейный». Преобразился парк «Центральный». Муниципально-частное партнёрство позволило восстановить сквер на улице Приречной.

Вячеслав Франк :

«Для нас важно наполнить их комфортом, сделать точками притяжения. С 2018-го года в городе появилось двадцать три общественные территории, на их благоустройство направлено более одного миллиарда рублей. Впереди у нас много интересных проектов. В этом году, по выбору барнаульцев, начнется очередной этап благоустройства «Юбилейного» и реконструкция парка имени Ленина. Продолжится развитие парка «Изумрудный».

В прошлом году в Барнауле высажено более пяти тысяч деревьев и кустарников. С каждым годом увеличивается количество и виды зеленых насаждений. В рамках концепции «Барнаул – зеленый город» делаются шаги в сторону создания новой городской экосистемы.

Улучшает облик Барнаула и ремонт дворов, который с 2017-го года ведется в рамках проекта «Комфортная городская среда». При софинансировании жителей обновлено пятьсот двадцать девять дворов, из них шестьдесят три – в прошлом году.

Обращаясь к депутатам, глава города отметил:

«Наша общая задача – продолжить участие в этом проекте и вовлечь как можно больше жителей в решение вопросов благоустройства».

Ярким примером успешного взаимодействия граждан и органов власти в Барнауле стал механизм инициативного бюджетирования, в рамках которого реализовано сорок семь проектов.

«Хочу поблагодарить депутатов городской Думы за выделение средств на эти инициативы. Благодаря этому в текущем году будут реализованы еще тридцать три проекта. Отдельное спасибо за участие в решении вопросов благоустройства органам ТОС. В 2023-м году ими реализовано грантов и краевых проектов поддержки местных инициатив на сумму более двадцати миллионов рублей», – сказал Вячеслав Франк.

Взято отсюда