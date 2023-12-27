Сегодня, 27 декабря, в администрации города прошло торжественное вручение наград Министерства транспорта Алтайского края и администрации города Барнаула представителям дорожной отрасти, принимавшим участие в реконструкции путепровода по проспекту Ленина через железнодорожные пути в городе Барнауле.

В ходе торжественной церемонии наград удостоены коллектив ООО «ЗАПСИБ-МОСТ» и 42 работника Барнаульского ДСУ №4, сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу, специалисты МУП «Горэлектротранс», МБУ «Автодорстрой», Управления механизации №8, представители обществ с ограниченной ответственностью «Каскадстрой», «Веллбилд», «Алтвелд», «Райдекс», «Сибирь Авто Альянс», «Гарант ТехСтрой», «СТЭК», Федерального центра строительного контроля.

Заместитель министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин в своей приветственной речи отметил, что ввод в эксплуатацию путепровода – очень важное событие для Барнаула.

«Он стал объектом номер один, за которым наблюдали на протяжении практически двух лет не только жители Барнаула, но и всего Алтайского края, – отметил замминистра. – Когда произошло закрытие путепровода и началась реконструкция, много было мнений, как город будет жить без моста. Но с этой проблемой мы достойно справились, а сегодня уже наслаждаемся дорогой, проезжая по путепроводу. Я хочу всех поздравить с вводом объекта в эксплуатацию и поблагодарить. Проведена достойная работа, которая высоко оценена Правительством Алтайского края и лично Губернатором Виктором Петровичем Томенко, поэтому всем огромное спасибо!»

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Валерий Иванович Ведяшкин добавил:

– Путепровод, по сути, мы с вами построили новый. По факту, демонтировали старый и возвели новый. Я очень благодарен исполнителю данного проекта – ДСУ №4. Такой серьезный объект могла выполнить только серьезная организация.

Среди участников торжественной встречи – Денис Попрядухин, заместитель директора по капитальному строительству ООО «Барнаульской ДСУ №4». Он награжден Почетной грамотой Министерства транспорта Алтайского края.

«Работаю на данном предприятии с 2018 года и, конечно, впервые столкнулся с таким уникальным объектом. Работа над путепроводом была сложной, так как это очень громоздкий объект, – поделился Денис Владимирович, – Основная сложность заключалась в поиске субподрядчиков и сведении их друг с другом – требовалось большое количество профессионалов различных специальностей. Приходилось работать круглосуточно. Больше всего горжусь тем, что нам удалось завершить работу в срок»

Александр Мошкин и Валерий Ведяшкин также поздравили всех присутствующих с наступающим новым годом и пожелали дорожникам в будущем году новых интересных и важных для столицы края объектов.

Взято отсюда