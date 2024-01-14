Сегодня, 14 января, МБУ «Автодорстрой» приступил к работам по демонтажу елки и снежного городка на площади Сахарова.

Дорожной службе предстоит разобрать искусственную хвою и демонтировать 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде главный праздничный атрибут будет храниться на складе до следующего Нового года.

Отметим, что в Барнауле сегодня прогнозируется сильный ветер 18-23 м/с и повышение дневной температуры до +1…+3 градусов. Нестабильные погодные условия влияют на безопасность проведения работ по демонтажу и сроки их завершения.

Снежный городок на улице Мало-Тобольской остается открытым и продолжит радовать горожан. Решение о закрытии площадки примут позже, исходя из погодных условий.

Взято отсюда