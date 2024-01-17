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В Барнауле продолжают бороться с гололедом

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В Барнауле продолжают бороться с гололедом

В Барнауле продолжают бороться с гололедом

В Барнауле продолжают бороться с гололедом

В Барнауле продолжают бороться с гололедом

В Барнауле продолжают бороться с гололедом

В Барнауле продолжают бороться с гололедом

С 14 на 15 января после плюсовых температур и осадков в виде дождя наступило резкое похолодание. В связи с такими перепадами температуры коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. 

В ночь с 16 на 17 января силами МБУ «Автодорстрой» на территории Железнодорожного района трудились 28 рабочих и 30 единиц техники. Они очищали от снега и посыпали песчано-соляной смесью проезжие части и тротуары. Работы выполнили на Павловском тракте, пл. Победы, улицах Советской армии, С. Республик, Челюскинцев, Телефонной, Папанинцев и др. 

Сегодня, 17декабря, песчано-соляной смесью посыпали внутриквартальные проезды: к гимназии №69 (от пр-кта Красноармейского, 108 до пр-кта Социалистического), к детскому саду №107 ( от пр-кта Социалистического, 128 до ул.Деповской).

Подрядной организацией продолжаются работы по очистке и посыпке песчано-соляной смесью межквартальных проездов, расположенных на территории Индустриального района.

В ночь с 16 на 17 января и днем 17 января ООО «Каскадстрой» проведены работы по посыпке песчано-соляной смесью подходных путей к детскому саду №281, Барнаульской общеобразовательной школе-интернат №6, городской поликлинике №9.

Проведена очистка и вывоз снега с подъездных путей к Церкви Казанской иконы Божией Матери по ул.Первомайской, 54, детскому саду №276 в с.Власиха.

Управляющей организацией ООО «Коммунальная инициатива» проводились работы по механизированной очистке придомовых территорий, расположенных по ул.65 лет Победы, 9, 23, 25, 29, ул.Сергея Семенова, 8.

На пригородной территории района МБУ «Автодорстрой» очищены остановки и автодорога по ул.Радужной.

Подрядной организацией проведена очистка ул.Пролетарской, организован вывоз снега с территории Власихинской сельской врачебной амбулатории по ул.Первомайской, 50.

Администрация Железнодорожного района, Телефон: (3852) 62-56-38, E-mail: pressa@gd.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

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