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Азербайджан может повторить судьбу России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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05 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Азербайджан может повторить судьбу России. В Евросоюзе снова вспомнили о санкциях. Теперь ограничения грозят Баку за его военную операцию в Нагорном Карабахе. Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям. Пишет Царьград.

Европейский парламент призывает руководство ЕС ввести санкции против Азербайджана за его захват Нагорного Карабаха, сообщает телеканал “360”.

Отметим, что сама по себе резолюция ЕП не является обязательным к исполнению документом, она носит рекомендательный характер.

Евродепутаты осуждают “насильственный захват Карабаха” и предлагают ЕС “пересмотреть свои отношения к Баку”. Судя по документу, речь идёт не о секторальных, а о персональных санкциях. То есть ограничения предлагается ввести против отдельных лиц, занимающих руководящие посты в Азербайджане, которые несут ответственность за проведение военной операции в Карабахе.

Отметим, что против России, когда она начала СВО на Украине, санкции были приняты сразу же. Причём как персональные, так и секторальные. Евросоюз ввёл 11 пакетов санкций, сделав Россию абсолютным рекордсменом по числу наложенных ограничений. Санкционная лихорадка в Европе остановилась лишь тогда, когда европейские бюрократы поняли, что им больше нечего вводить.

Фото: OMAR MARQUES/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

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