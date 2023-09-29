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Ай, да соседушки! Казахстан продолжит соблюдать антироссийские санкции — Токаев

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал соблюдать санкции против России. Пишет Царьград.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями.

Речь про организации по соблюдению рестрикционного режима.

Токаев заявил об этом во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет “Sputnik Ближнее Зарубежье”.

Ранее Казахстан заявил о готовности поддержать антироссийские санкции.

ФОТО: © DMITRY GOLUBOVICH/GLOBALLOOKPRESS

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