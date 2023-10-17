17.10.2023

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Активисты парка 300-летия Барнаула проведут субботник на пустыре за “Европой”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В субботнике примут участие сотрудники администрации Индустриального района

Субботник на пустыре за ТЦ “Европа” / Фото: сообщество “Создаем парк на месте пустыря за “Европой” во “ВКонтакте”

Сторонники создания парка 300-летия Барнаула на пустыре за торговым центром “Европа” проведут еще один субботник на этой территории. Он состоится в субботу, 21 октября, рассказали в сообществе “Создаем парк на месте пустыря за “Европой” во “ВКонтакте”.

“Планируем очередной субботник на ближайшую субботу, 21 октября, сбор к 11 на том же месте. Пока прогноз погоды неплохой. Будем следить”, – написали в группе.

Принять участие в мероприятии сможет любой желающий.

Ранее один из активистов – Алексей Корчагин – рассказывал amic.ru, что в субботнике должны поучаствовать и представители администрации Индустриального района, которая пообещала “дополнительно организовать людей”.

Отметим, что последний субботник на территории пустыря за ТЦ “Европа” состоялся 8 октября. Тогда на него пришло около 15 человек, в том числе учащиеся школы № 132. Они собрали пластик, стекло, металл и смешанные отходы.

Напомним, что сейчас инициативная группа пытается добиться создания парка 300-летия Барнаула. В конце сентября они направили заявку на включение этой территории в голосование по программе “Формирование современной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”. Попадет объект в список голосования или нет, станет известно весной 2024 года.

Кроме того, сейчас идет конкурс среди студентов-дизайнеров АГИК по созданию концепции будущего парка. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

новости Локтевский

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