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Активисты подали заявку на благоустройство парка 300-летия Барнаула по нацпроекту

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Барнаульцы направили заявку парка 300-летия Барнаула на голосование по программе благоустройства в конце сентября

Овраг за ТЦ “Европа”/ Фото: amic.ru

Активисты, выступающие за создание так называемого парка 300-летия Барнаула в овраге за ТЦ “Европа”, подали заявку на включение этой территории в голосование по программе “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”. Именно по этой программе в Барнауле уже несколько лет благоустраиваются общественные территории. Об этом amic.ru сообщил член инициативной группы Алексей Корчагин.

“Мы сформировали пакет документов и подали заявку в администрацию города. Надеемся на то, что там мэрия ее рассмотрит и примет положительное решение эту территорию включить в голосование. Надо было успеть все сделать до 1 октября, потому что это была конечная дата для подачи заявки. Мы уложились – отправили документы 30 сентября. Заявка состояла из сопроводительного письма и заявления. Проекта там не было, но мы набросали схематичный план для соблюдения формальностей”, – пояснил Корчагин.

Войдет парк 300-летия Барнаула в список на благоустройство или нет, станет известно весной-2024, когда объявят кандидатов на благоустройство.

Барнаульский архитектор Андрей Атаджанов, который также входит в инициативную группу строительства парка, рассказал amic.ru, что до конца 2023 года активисты будут разрабатывать концепцию парка, которую они представят в мэрию. Полноценная концепция должна повысить шансы заявки на одобрение, отметил он. При этом Атаджанов считает, что вероятность попадания парка 300-летия Барнаула в список кандидатов высокая.

“Как правило, общественники не против внесения в список такой территории. Но нужно понимать, что за территория, в чем будет ее основная концепция. Поэтому мы и хотим до заседания комиссии сделать концепцию, чтобы уже можно было ее защитить. Если мы это сделаем, вероятность, что территория войдет в список, достаточно высокая”, – рассказал Атаджанов.

Сейчас разработка концепции уже началась. Летом активисты провели опрос о том, каким видят парк жители Барнаула, в нем поучаствовало около двух тысяч человек.

Кроме того, в конце сентября начался конкурс для студентов-дизайнеров АГИК, которые также создают свои концепции парков. Лучшие идеи из них архитекторы используют в итоговом варианте видения будущего парка 300-летия Барнаула. Завершится конкурс в декабре.

Напомним, что голосование за благоустройство объектов по программе “Формирование комфортной городской среды” проходит весной каждого года. Победившую территорию обновляют в следующем году. Так, в 2023 году победу одержал парк имени Ленина, в 2024 году его благоустроят. Победителем голосования 2024 года власти займутся в 2025 году.

Отметим, что по этой же программе в Барнауле благоустраивали парки “Изумрудный”, “Юбилейный”, “Центральный”, набережную и другие территории.

новости Локтевский

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