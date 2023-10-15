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Алексей Арестович призвал к смене власти на Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович призвал к смене власти на Украине, обвинив высшее руководство страны в стратегических просчетах. Пишет Русская Весна.

Арестович заявил, что сейчас ситуация по войне зашла в тупик. Но если российская власть уже принимает «людоедские, но адекватные текущей обстановке решения», то украинское руководство — «коррупционные и неадекватные».

В качестве просчетов власти Арестович назвал следующие:

1. Бессмысленная концентрация военных ресурсов на не имеющем стратегической ценности Артёмовске, вместо того чтоб бросить все силы на прорыв южного фронта.

2. Отсутствие мощных украинских линий обороны подобных российским.

«Никакого Крыма и границ 91-го не будет, только оборона, кровь, пот и слёзы».

3. Ошибки в отношениях с внешними партнерами, коррупция. 

«Наше руководство загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на ошибочной политике. Оно ведет нас к катастрофе», — заявил Арестович. 

Выходом он видит проведение выборов, чтоб «провести перезагрузку, разрушить монополию некомпетентности и дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке».

Фото: Русская Весна

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