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“Алтайкрайэнерго” объяснил повышение платы за энергию нескольким домам в Рубцовске

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Спорная ситуация сложилась из-за действий управляющей компании, которая не переводила поставщику плату за ресурс и накопила задолженность

Фото: unsplash.com

Плату за электроэнергию в нескольких домах Рубцовска, находившихся на обслуживании управляющей компании (УК) “Луч”, повысили из-за неисполнения УК своих обязательств по содержанию жилого дома и организации оплаты потребленных жильцами коммунальных ресурсов. Об этом заявила пресс-служба “Алтайкрайэнерго”.

Напомним, что ранее Mash Siberia сообщал о ситуации в нескольких домах Рубцовска, где “Алтайкрайэнерго” поднял плату за электричество. Сами дома представляют собой малосемейки с секциями по пять комнат, общей кухней и туалетом. Раньше жители платили по своим счетчикам, доплачивая за часть общедомовых расходов. Однако год назад компания стала рассчитывать расходы каждой секции и повысила норматив до 230 кВт вместо обычных 100 кВт.

Как рассказали в компании, УК получала средства на свой расчетный счет от жильцов спорных домов за электричество, израсходованное на содержание общедомового имущества (СОИ). Однако деньги “Луч” использовал не по назначению, накапливая задолженность перед “Алтайкрайэнерго” и нарушая условия заключенного договора энергоснабжения. На претензионные мероприятия УК не ответила, из-за чего поставщик обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском о взыскании задолженности с управляющей компании.

“В ходе судебных разбирательств управляющая компания “Луч” представила документы, подтверждающие, что в вышеуказанных домах жилые помещения давно относятся к категории “коммунальная квартира в МКД”, а не комната в общежитии. Более того, в них отсутствуют общеквартирные приборы учета. Соответственно, методика начисления в этих домах объема ресурса на СОИ должна быть по нормативу, без учета показаний индивидуальных начислений”, — рассказали в “Алтайкрайэнерго”. 

В результате УК привела альтернативный расчет начислений, исходя из которых суд вынес решение о применении в спорных домах расчета платы за электричество по нормативу. Исполняя это решение, поставщик с августа 2022 года проводит расчет начислений по нормативу — это стало причиной повышения оплаты электроэнергии.

“На сегодняшний день есть судебные акты, вступившие в законную силу и обязывающие гарантирующего поставщика при расчете начислений использовать иной норматив. Потребителям будет проведен перерасчет”, — добавили в компании.

В “Алтайкрайэнерго” подчеркнули, что ранее принимали указания индивидуальных счетчиков, установленных в комнатах жильцов, пока “Луч” не выступила против такого способа начисления платы. Сейчас, для перехода на расчет по фактическому потреблению, поставщик работает над установкой общеквартирных счетчиков.

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