07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

Алтайские санатории вошли в сотню лучших здравниц России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Одно из учреждений попало в топ-5

Фото: pxhere.com

Алтайские санатории вошли в сотню лучших здравниц России. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Результаты рейтинга представила Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Всего в сотню лучших попали семь санаториев из Алтайского края: АО “Курорт Белокуриха”, АО “Санаторий “Алтай”, Санаторий “Родник Алтая”, ООО санаторий “Эдем”, санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха, ООО Санаторий “Алтайский замок”, Санаторий-профилакторий “Алтай”, Санаторий “Барнаульский”.  

Отмечается, что “Курорт Белокуриха” занял четвертое место по интегральному показателю и 5-е – по масштабу бизнеса.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости