Одно из учреждений попало в топ-5

Фото: pxhere.com

Алтайские санатории вошли в сотню лучших здравниц России. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Результаты рейтинга представила Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Всего в сотню лучших попали семь санаториев из Алтайского края: АО “Курорт Белокуриха”, АО “Санаторий “Алтай”, Санаторий “Родник Алтая”, ООО санаторий “Эдем”, санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха, ООО Санаторий “Алтайский замок”, Санаторий-профилакторий “Алтай”, Санаторий “Барнаульский”.

Отмечается, что “Курорт Белокуриха” занял четвертое место по интегральному показателю и 5-е – по масштабу бизнеса.

Источник