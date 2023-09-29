Алтайские школьники подарили своему учителю микроавтобус
Один из выпускников создал телеграм-канал при помощи которого удалось собрать нужную сумму
Кадр из видео / Вести. Алтай
Школьники из Павловска подарили своему учителю микроавтобус. Об этом сообщают “Вести. Алтай”.
Старый автобус, на котором ездил физрук и тренер по баскетболу Валерий Манаков стал часто выходить из строя, а без него педагог не мог возить воспитанников на соревнования.
Тогда один из выпускников создал телеграм-канал в котором собралось 500 подписчиков. Каждый сделал свой небольшой вклад в общую сумму и вместе дети смогли собрать денег на машину для тренера.
Парень, создавший канал, признался, что вынашивал идею много лет.