Алтайские школьники подарили своему учителю микроавтобус

Один из выпускников создал телеграм-канал при помощи которого удалось собрать нужную сумму

Кадр из видео / Вести. Алтай

Школьники из Павловска подарили своему учителю микроавтобус. Об этом сообщают “Вести. Алтай”.

Старый автобус, на котором ездил физрук и тренер по баскетболу Валерий Манаков стал часто выходить из строя, а без него педагог не мог возить воспитанников на соревнования.

Тогда один из выпускников создал телеграм-канал в котором собралось 500 подписчиков. Каждый сделал свой небольшой вклад в общую сумму и вместе дети смогли собрать денег на машину для тренера.

Парень, создавший канал, признался, что вынашивал идею много лет.

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