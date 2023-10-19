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Алтайский край может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в КНР

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сейчас с Алтая в Китай поставляют более 25 позиций зерновых: семена льна, рапс, гречиху, горох, пшеничную муку, лузгу гречихи, овса и других

Фото: unsplash.com

Алтайский край может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в КНР. Как сообщает ТАСС, об этом заявила директор Алтайского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” Мария Шостак.

Она отметила, что отгрузки в Китай с Алтая наращивают темпы. В прошедшем сезоне России удалось занять второе место по экспорту зерновых в КНР, обогнав Киргизию. Алтайский край при этом показал рекордные 294 тысячи тонн импорта.

“При долгосрочном партнерстве наших стран и с учетом аграрного потенциала Алтайского края регион может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в Китай”, – заявила она.Сейчас с Алтая в КНР поставляют более 25 позиций зерновых: семена льна, рапс, гречиху, горох, пшеничную муку, лузгу гречихи, овса и других.

По предварительной оценке Шостак, экспорт зерна и продуктов его переработки из Алтайского края за последние пять лет вырос в 5,6 раза, превысив в 2022-2023 сельскохозяйственном году 2 млн тонн. При этом экспорт зерновых культур увеличился почти в 11 раз – до 1,2 млн тонн.

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