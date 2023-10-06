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Алтайский “пухляш” Дмитрий Красилов сыграл в новом сериале от ТНТ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Он исполнил роль персонажа по кличке пухляш Юрий

Кадр из видео

Уроженец Алтайского края Дмитрий Красилов сыграл во втором сезоне сериала “Бедный олигарх” на ТНТ. Об этом рассказали в пресс-службе канала.

В новом сезоне, показ которого начнется с 16 октября, главный герой и его дворецкий будут за решеткой, где им предстоит схлестнуться с надзирателем (его и сыграет Красилов).

Сам Дмитрий рассказал, что он исполнит роль персонажа по кличке пухляш Юрий. 

“Он очень компанейский и добрый, полное олицетворение меня”, – описал героя актер.

Красилов признался, что ему было приятно участвовать в съемках.

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