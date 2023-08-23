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Алтайский турист задавил насмерть дорожника в Сочи

редактор01 mins

От полученных травм мужчина умер на месте

Фото: полиция Сочи

34-летний житель Алтайского края на “Ниссане” насмерть сбил человека в Сочи, сообщили в местной полиции.

Инцидент случился днем 22 августа на дублере Курортного проспекта.

Отмечается, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, от полученных травм он скончался на месте. Канал “ЧП Сочи” пишет, что погибший был дорожным рабочим.

В произошедшем разбираются правоохранители. 

Накануне в Алтайском крае водитель BMW врезался в бензовоз и погиб.

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