Алтайский турист задавил насмерть дорожника в Сочи

От полученных травм мужчина умер на месте

Фото: полиция Сочи

34-летний житель Алтайского края на “Ниссане” насмерть сбил человека в Сочи, сообщили в местной полиции.

Инцидент случился днем 22 августа на дублере Курортного проспекта.

Отмечается, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, от полученных травм он скончался на месте. Канал “ЧП Сочи” пишет, что погибший был дорожным рабочим.

В произошедшем разбираются правоохранители.

Накануне в Алтайском крае водитель BMW врезался в бензовоз и погиб.

Источник