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Алтайский ученый открыл вид паука, едва не погибнув и уничтожив экосистему в Пальмире

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Арахнолог Александр Фомичев уже открыл десятки видов уникальных пауков

Фото: из личного архива Александра Фомичева в “ВК”

Арахнолог Алтайского государственного университета Александр Фомичев в составе экспедиции других ученых вуза побывал в экспедиции в горах Пальмиры в Таджикистане, где открыл новый вид паука-волка. Уникальную находку арахнолог сделал, едва не провалившись в глубокую пещеру и не попав под оползень, пишет газета “За науку”.

В поездке, помимо Александра Фомичева, также участвовали профессор института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев и сотрудник лаборатории фундаментальной зоологии Юрия Дьяков.

Александр Фомичев рассказал изданию, что фауна Пальмиры оказалась очень разнообразной. На дне глубокого ущелья обнаружен паук-волк, которого сложно определить в какое-то подсемейство. Это не просто новый род, но неизвестное для науки подсемейство. Причем такую интересную находку удалось сделать на высоте 5 тысяч метров случайно, когда алтайские ученые едва не погибли.

“Мы спускались по склону, слева был нависающий ледник, справа скальный гребень. И тут раздался грохот обвала камней. Посмотрев по сторонам, мы не увидели камнепада и с ужасом поняли, что грохот идет из-под земли. То есть обвал происходил прямо под нашими ногами. Оказалось, что под нами продолжался ледник, просто сверху он был присыпан камнями. А в этом леднике были обширные полости, заполненные водой, которые начали обсыпаться от наших шагов. Мы побежали к гребню, выскочили на него, и увидели, что слон горы в трех местах прорвали селевыми потоками. А нам трижды повезло: мы не провалились в пещеры, разминулись с селевым потоком и поймали самого интересного паука. Но случайно мы, к сожалению, уничтожили древнюю экосистему”, – рассказал Александр Фомичев.

Арахнолог Алтайского государственного университета Александр Фомичев уже почти 20 лет изучает пауков, и за это время он открыл 65 новых видов. Он находил их на Кавказе, Дальнем Востоке, в Монголии, Узбекистане и даже в Ираке.

Большой материал об ученом можно почитать по ссылке.

новости горняк

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