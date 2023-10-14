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Аншлаг и предложение руки и сердца. Как прошел концерт Басты в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В ходе исполнения треков Вакуленко признался, что недавно на выступлении повредил ногу, из-за чего теперь хромает

Фото: amic.ru

Сегодня в Барнауле выступил рэпер Василий Вакуленко, более известный публике под псевдонимом Баста. Его приезд вызвал аншлаг в “Титов Арене”, а само выступление не оставило зрителей равнодушными.

В ходе исполнения треков Вакуленко признался, что недавно на выступлении повредил ногу, из-за чего теперь хромает. “Оттанцевал”, – пошутил Баста.

Однако концерт стал уникальным не только из-за выступления рэпера. Во время мероприятия барнаулец сделал предложение своей девушке. Для этого он вышел на сцену. Разумеется, невеста согласилась.

новости Локтевский

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