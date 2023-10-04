Армения ударила в спину России. Следующий шаг – исчезнуть навсегда

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03 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Парламент Армении ратифицировал Римский статут. Оппозиционные фракции не голосовали и покинули заседание в знак протеста, заявив, что решение партии власти станет серьёзным ударом по союзническим отношениям с Россией. Что дальше? Эксперты не исключают, что Армения в результате… исчезнет. Пишет Царьград.

Как стало известно, оппозиционные партии “Армения” и “Честь имею” в парламенте Армении бойкотировали обсуждение ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и покинули зал заседаний. А вот партия премьер-министра страны Никола Пашиняна “Гражданский договор” обсуждает принятие этого решения. Её представители высказались за то, чтобы принять данный законопроект.

Как объясняют в правящей партии, ратификация Римского статута МУС направлена на преследование азербайджанских солдат за военные преступления на территории Армении. Однако для представителей оппозиции очевидно – ратификация является серьёзным ударом по союзническим отношениям с Россией.

Ратификация Арменией Римского статута будет иметь негативные последствия для отношений, уже подтвердили в МИД России. В ведомстве напомнили, что до армянской стороны была доведена позиция России о неприемлемости такого шага “в условиях, когда этой структурой выданы “ордера на арест” высшего руководства России”.

При этом наша страна рассмотрела инициативу Еревана о заключении двустороннего соглашения и предложила взамен иное решение, которое бы устроило обе стороны, отметили в дипведомстве.

Однако, как подчеркнули на Смоленской площади, “в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений”.

Напомним, что ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по надуманному предлогу. Признание Арменией юрисдикции Международного уголовного суда означает, что страна будет обязана арестовать Путина, если тот появится на территории республики.

Данное решение направлено против Москвы и “в Ереване это прекрасно знают”, отметили в Кремле, комментируя решение ратифицировать Римский статут.

“Эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными. Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками Римского статута, и знает трудно укладывающееся [в рамки логики] решение МУС”, – уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем, Армения уже довольно продолжительное время делает враждебные по отношению к России шаги. Она начала дистанцироваться от Москвы и ОДКБ, сближаться с Западом. А когда Азербайджан захватил Карабах, обвинила во всём русских миротворцев, хотя сам Ереван даже не попытался этому помешать.

Политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков напомнил, что МУС является коррумпированной организацией, которая подчиняется спецслужбам США, Великобритании.

“То, что Армения сейчас по воле Пашиняна присоединяется к этому статуту – это свидетельство того, что они выбирают агрессивно антироссийскую политику”, – уточнил эксперт.

Есть у экспертов предположение, что Россия по итогам деятельности Пашиняна может лишить Армению своего покровительства.

“Если это случится, то, с высокой вероятностью, Армения исчезнет. Армения существует постольку, поскольку Россия считает это важным. Если Россия, так сказать, отзовёт свое ручательство – то очень скоро Турция, Азербайджан и, вынужденно, Иран поделят между собой и земли, и людей…”, – отметил политический обозреватель Царьграда Андрей Перла.

ФОТО: © БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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