Артемий Лебедев стал директором по дизайну “ВКонтакте”
Назначение Лебедев прокомментировал одним словом
Кадр из видео / YouTube-канал Артемия Лебедева
Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал директором по дизайну “ВКонтакте”, сообщает пресс-служба соцсети.
Отныне он будет управлять дизайном продуктов “ВКонтакте”, формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами и разрабатывать общее видение дизайна соцсети.
“Кайф!” – прокомментировал Лебедев назначение.
В прошлом году дизайнер включил Алтай в топ-5 мест России для путешествий. Лебедев рассказывал, что получил от поездки в регион получил такие впечатления, которые не сравнятся ни с чем.
Горняк22
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