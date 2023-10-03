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“А мне холодно”. Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит мерзлявость

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ощущение холода при нормальной окружающей температуре может быть симптомом серьезных заболеваний, которые не поправить пледом и горячим чаем

Почти в каждом коллективе есть свой мерзляк: он (или она) постоянно кутается в теплую одежду, пьет горячий чай и становится причиной извечных споров о закрытом-открытом окне. Не торопитесь его осуждать: возможно, постоянная зябкость – это не повышенная чувствительность к холоду, а симптом серьезной болезни, и человек нуждается не в бессмысленных советах на тему “как согреться”, а во вполне конкретной медицинской помощи. Терапевт Елена Тищенко рассказала, на какие проблемы со здоровьем может указывать мерзлявость и куда обращаться с подобными жалобами. 

Замерзшие в Майами… бане

“Ощущение холода, озноб, гусиная кожа, онемение и бледность конечностей при объективно комфортной окружающей температуре – это патологическое расстройство терморегуляции тела, в норме такого быть не должно. Бывают случаи, когда человек мерзнет летом в жару. У меня на приеме была девушка, которая жаловалась, что руки и ноги у нее не согреваются даже в бане”, – рассказывает Елена Тищенко.

Основные причины патологической зябкости врач предлагает разделить на четыре группы:

1. Сердечно-сосудистые заболевания. 2. Эндокринопатии. 3. Дефицит определенных веществ в организме. 4. Другое.

На зябкость также жалуются пожилые люди, курильщики, гипотоники, больные с нарушением обмена некоторых веществ (глюкозы, жиров), повышенной вязкостью крови и хроническими болезнями почек.

Холодное сердце

Чаще всего ощущение зябкости появляется при нарушениях работы сердечно-сосудистой системы.

“Механизм патологического процесса может быть разным, но результат всегда один: нарушается доставка насыщенной кислородом и питательными веществами артериальной крови к периферическим тканям: мышцам, коже, нервным волокнам”, – говорит Елена Тищенко.

Например, из-за атеросклероза артерий снижается эластичность сосудистых стенок: они начинают накапливать белково-холестериновый комплекс, из которого формируются атеросклеротические бляшки, забивающие просвет сосудов. В случае с аневризмами сосудов (очаги аномального расширения вен и артерий) препятствием для тока крови становятся тромбы, образующиеся в них. А вот при хронической сердечной недостаточности (ишемии) проблема кроется в нарушении насосной функции сердца, при котором в целом уменьшается сердечный выброс крови.

Кстати, существует и специфический термический синдром – болезнь Рейно. Это спазм сосудов кистей или стоп в ответ на стресс или воздействие чрезвычайно низких или высоких температур. Из-за спазма в ткани пальцев на некоторое время перестает поступать кровь – они становятся сначала бледными, а затем синими и теряют чувствительность.

“Человек долгое время может даже не догадываться о наличии у него подобных патологий, списывая зябкость на индивидуальную чувствительность к холоду. Между тем незаметное прогрессирование болезней сердечно-сосудистой системы может привести к серьезным осложнениям – инфаркту, инсульту, тяжелым нарушениям функций головного мозга, в том числе болезни Альцгеймера и даже летальному исходу”, – предупреждает Елена Тищенко.

То в жар, то в холод

На втором месте среди причин постоянной зябкости стоят патологии, связанные с нарушением функции эндокринных желез: щитовидной и поджелудочной. 

Щитовидная железа играет одну из ключевых ролей в системе теплообмена. В норме, когда температура окружающей среды понижается, щитовидка реагирует на это тем, что начинает вырабатывать большее количество гормонов для ускорения метаболизма и теплообразования. При гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) орган не в состоянии самостоятельно стимулировать выработку гормонов: средняя температура тела падает ниже 36,6 градуса, человек становится чувствительным к холоду.

А вот при гипертиреозе (повышенной функции щитовидной железы) наблюдается зеркальная ситуация: количество вырабатываемых гормонов настолько велико, что человека постоянно словно “жарит” изнутри, повышается потливость и чувство жажды. Поэтому если вам жарко даже там, где все остальные мерзнут, – это тоже повод обратиться к врачу.

Мерзлявость часто сопровождает и сахарный диабет. В зависимости от типа заболевания –  либо поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество гормона инсулина, либо организм теряет восприимчивость к нему. В результате глюкоза не достигает клеток, а накапливается в крови, повреждая стенки сосудов и нарушая процесс кровообращения.

“При отсутствии лечения эндокринопатии всегда приводят к тяжелым осложнениям. Запущенный гипотиреоз становится причиной снижения интеллекта, бесплодия, провоцирует развитие аденом, анемии, болезней печени и желчного пузыря, а гипотиреоидная кома вообще относится к жизнеугрожающим состояниям. Что касается сахарного диабета – он может стать причиной сердечного приступа, потери зрения, труднозаживающих язв на стопах и, в конечном итоге, гангрены и ампутации конечностей”, – рассказала Елена Тищенко.

Железный аргумент

Дефицит некоторых веществ в организме также может стать причиной мерзлявости. Например, железа, витаминов В12 и В9. Они входят в состав гемоглобина, который доставляет кислород ко всем тканям организма. Недостаток гемоглобина становится причиной задержки кислородных “поставок”. Пытаясь улучшить кислородное питание, организм расширяет сосуды, усиливая кровоток. Соответственно, усиливается и теплоотдача: тело лишается необходимого запаса “отопления” и мерзнет. Те же самые процессы происходят во время удушливой жары, например, в бане или сауне. Но в обычной-то жизни вы в этом не нуждаетесь, поэтому все виды анемий необходимо вовремя диагностировать и лечить.

Еще один органический комплекс, необходимый для нормального теплообмена: жир + витамины А и Е. Эти вещества отвечают за баланс биохимических процессов в печени. Их недостаток может привести к постоянной зябкости даже в теплую погоду.

Бесит – аж холодно

Ощущением зябкости в чередовании с приливами жара может сопровождаться климактерический период у женщин – из-за снижения уровня эстрогенов, отмечает врач.

Мерзлявость может быть связана с перегруженной нервной системой и частыми стрессами. Причем чем сильнее волнуется, нервничает, пугается или злится человек, тем больше и чаще он начинает мерзнуть.

Ослабление общего иммунитета и гормональный дисбаланс могут также вызывать ощущения постоянного холода.

К кому обращаться

Зябкость – общий симптом для болезней разных групп. Чтобы точно выяснить причины дискомфорта, в идеале нужно посетить эндокринолога, кардиолога, сосудистого хирурга, флеболога, невролога и гинеколога.

“Но проще записаться на прием к терапевту, – советует Елена Тищенко. – Он проведет первичную диагностику и уже после этого направит к соответствующему узкому специалисту”.

Для профилактики мерзлявости врач советует:

– одеваться по погоде; – заниматься спортом для тренировки мышц (в том числе и сердечной) и укрепления сосудов; – вести активный образ жизни, чтобы избегать застоя крови; – обогатить свой рацион продуктами с высоким содержанием витаминов группы B и полезных жиров (жирные сорта рыбы, сыр, яйца). А вот вредные трансжиры, которые в большом количестве содержатся в фастфуде и полуфабрикатах, лучше совсем исключить.

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