Байден выступил по поводу израильско-палестинского конфликта

Президент США заявил о готовности направить на Ближний Восток дополнительные силы

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден 10 октября выступил по поводу израильско-палестинского конфликта. Его заявления приводит “Ъ”.

По словам главы государства, Вашингтон готов направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости. При этом он предостерег любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением конфликта.

“Не надо. Жертвами этих трагических событий уже стали 14 американских граждан, число пропавших без вести уточняется”, – сказал президент.

Байден отметил, что намерен в срочном порядке проработать с конгрессом вопрос о выделении средств на нужды Израиля.

новости Локтевский



Источник