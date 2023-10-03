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Барнаулец вернул потерянную медаль ветерана ВОВ его родственникам

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Два года мужчина искал того, кому принадлежит награда

Кадр из видео / Shot

Житель Барнаула вернул медаль ветерана ВОВ его родственникам. Об этом сообщает Shot.

Мужчина нашел награду на улице и решил, что обязательно найдет того, кому она принадлежит. Взял номер с обратной стороны и стал искать. По базе из трех миллионов ветеранов нашел хозяина награды, связался с его родными из Белоруссии, но за несколько минут до передачи выяснилось, что последняя цифра номера перебита.

При помощи специалистов удалось выяснить настоящий номер медали. Ее владельцем оказался ветеран из Омска, Иван Смирнов, командир отделения 1-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской мотострелковой бригады 2-го Белорусского фронта гвардии. Он потерял награду еще на поле боя в 1943-м. Родственники мужчины встретились с барнаульцем и забрали медаль. Как она оказалась в Барнауле – загадка. 

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