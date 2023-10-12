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Барнаулец положил свиную голову у памятника Ахмата Кадырова в Москве

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Так он выступил против строительства новой мечети в столице

Фото: pxhere.com

19-летний уроженец Барнаула положил свиную голову и бекон у памятника Ахмату Кадырову в Москве. Об этом сообщает Baza.

Парень заранее купил продукты для перфоманса, приехал на улицу Кадырова в Южное Бутово и попросил знакомую все снять на видео. Девушка позднее сказала, что ничего не знала о планах молодого человека.

Сам парень заявил, что голову у памятника он решил положить после новостей о строительстве новой мечети в Москве. Он также призвал в социальных сетях зарыть свиную голову под местром строительства мечети.

Девушку и молодого человека задержали.

новости Локтевский

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