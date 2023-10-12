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Барнаульскому спортклубу для инвалидов не могут найти новое помещение

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Занятия для членов клуба стоили всего 100 рублей в месяц, а сейчас все тренажеры просто пылятся в гараже

Фото: pxhere.com

Барнаульский спортклуб для инвалидов “Инваспорт” может исчезнуть, потому что для него не могут найти новое помещение. Об этом сообщает “Толк”.

Раньше спортсмены занимались в подвале на ул. Деповской, 18, занятия для участников клуба стоили 100 рублей в месяц. Они могли пользоваться специальными тренажерами, которые теперь пылятся в гараже, а также играть в настольный теннис.

Руководитель “Инваспорта” Игорь Кузнецов рассказал о том, что в предыдущем помещении провели проверку инженерного оборудования и выяснили, что здесь проходит транзитный трубопровод теплосети. Чтобы избежать лишних травм и материального ущерба, спортсменов попросили съехать.

Найти новое помещение для спортклуба не могут.

новости Локтевский

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