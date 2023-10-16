Барнаульцев предупредили о ритуальных агентах, опережающих время

Они звонят родственникам еще живых людей и предлагают свои услуги

Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула пожаловалась на ритуальных агентов, которые довели до приступа ее маму. Пост об этом опубликовали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

По словам горожанки, ее 96-летняя бабушка попала в больницу с обширным инсультом. Накануне семье позвонил ритуальный агент, который стал предлагать услуги по транспортировке тела. Маме жительницы Барнаула после этого стало плохо, но оказалось, что бабушка жива, несмотря на тяжелое состояние.

Горожанка задалась вопросом о том, законны ли такие действия и скольких людей торопыги довели до сердечного приступа.

горняк



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