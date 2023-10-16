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Барнаульцев приглашают посмотреть на Юпитер и Сатурн

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мероприятие состоится только в ясную погоду

Фото: vk.com/astrobarnaul22

18 и 19 октября в Барнауле состоятся астрономические наблюдения. Об этом рассказали в сообществе “Наблюдательный Барнаул”.

Горожане смогут понаблюдать за планетами – газовыми гигантами: кольцевым Сатурном и Юпитером с его крупнейшими спутниками.

Желающих будут ждать на площади Сахарова с 19:30 до 20:30.

Отмечается, что мероприятие состоится только в ясную погоду. 

новости Локтевский

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