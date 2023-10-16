Барнаульцев приглашают посмотреть на Юпитер и Сатурн
Мероприятие состоится только в ясную погоду
Фото: vk.com/astrobarnaul22
18 и 19 октября в Барнауле состоятся астрономические наблюдения. Об этом рассказали в сообществе “Наблюдательный Барнаул”.
Горожане смогут понаблюдать за планетами – газовыми гигантами: кольцевым Сатурном и Юпитером с его крупнейшими спутниками.
Желающих будут ждать на площади Сахарова с 19:30 до 20:30.
Отмечается, что мероприятие состоится только в ясную погоду.
новости Локтевский
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