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Барнаульцы накупили продуктов на продовольственной ярмарке на 12,6 млн рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Больше всего денег ушло на овощи и фрукты — свыше 2,7 млн рублей

Фото: unsplash.com

12,6 млн рублей потратили жители Барнаула на осенней продовольственной ярмарке. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Согласно информации местных властей, больше всего денег ушло на овощи и фрукты — свыше 2,7 млн рублей. На 2,2 млн рублей посетители купили мяса и полуфабрикатов, на 1,7 млн — колбас, на 1,5 млн рублей — рыбы. Также спрос был на кондитерские изделия, “молочку”, масла и крупы.

На текущей ярмарке было отмечено снижение цены на картофель по сравнению с предыдущей — до 18 рублей за килограмм. В целом цены на ярмарках оказались в среднем ниже на 17,3%, чем в торговых сетях, а также на 25,3% ниже, чем на рынках Барнаула.

Отметим, что следующую ярмарку жители краевой столицы смогут посетить уже через неделю. Площадки снова откроются для горожан в следующую субботу, 14 октября.

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