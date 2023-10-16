Баскетболисты “Барнаула” выиграли впервые в сезоне

Следующий матч команда Александра Герасимова вновь проведет дома

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Баскетболисты клуба “Барнаул” одержали первую победу в сезоне. Матч чемпионата мужской Суперлиги против курских “Русичей” состоялся сегодня в барнаульском спорткомплексе “Победа” и завершился уверенной победой алтайских баскетболистов – 112:71.

Счет по четвертям – 23:21, 25:15, 36:9, 28:26. Самым результативным у “Барнаула” стал Данила Чикарев, который набрал 19 очков.

Ранее, на старте сезона, “Барнаул” в матче Кубка России дома проиграл команде “Темп-СУМЗ-УГМК” из Ревды и в рамках Суперлиги на выезде уступил “Новосибирску”.

Следующий матч команда Александра Герасимова вновь проведет дома. В очередном туре Суперлиги 18 октября “Барнаул” примет “Тамбов”.

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