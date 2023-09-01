Без рецепта – нельзя. Правда ли, что купить многие важные лекарства станет сложнее?

Постановление о жестком контроле за рецептурными препаратами, вступившее в силу 1 сентября, вызвало панику в сети

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С 1 сентября вступили в силу изменения в постановление правительства, которые определяют порядок продажи рецептурных лекарств в России. Контроль за оборотом препаратов решили ужесточить настолько, что приобрести то или иное средство без рецепта будет невозможно.

Еще летом нововведения вызвали волну паники в сети. Люди опасаются, что уже осенью останутся без привычных препаратов, которые раньше им могли продать и без рецепта. Некоторые и вовсе побежали по аптекам, чтобы закупиться лекарствами впрок. Даже эксперты соглашались, что изменения затронут большинство россиян.

Впрочем, в Росздравнадзоре считают эту тревогу напрасной. Там дали свои разъяснения по поводу нововведений.

Рассказываем, что именно изменится в новом постановлении и правда ли, что привычные нам лекарства больше нельзя будет покупать без рецептов.

Что за постановление вступило в силу 1 сентября 2023 года?

Согласно документу, аптекари теперь должны будут передавать реквизиты всех рецептов (дату, номер и серию) в специальную систему мониторинга движения лекарственных препаратов, которая работает на базе системы “Честный знак”. Без этой процедуры фармацевт просто не сможет отпустить рецептурное средство.

Соответственно, теперь для покупки лекарства обязательно нужно будет предъявлять рецепт, заполненный по всем правилам. Он должен быть на специальном планке с датой, номером, подписью врача и печатью. Никакие написанные от руки “бумажки” не помогут купить нужны препарат.

Сомнений в том, что аптеки проигнорируют правила, немного: за нарушение грозит штраф.

Стоп, а разве раньше рецептурные лекарства можно было купить без рецепта?

Конечно, по идее, всё и сейчас должно работать предельно просто: рецептурные препараты следует отпускать только по рецепту. Но на практике аптеки далеко не всегда соблюдают эти правила. Порой достаточно показать медкарту, выписку из больницы с перечнем лекарств или вообще клочок бумаги, где написаны наименования лекарств.

А иногда вообще ничего предъявлять не нужно – лекарство продают и так. Дело в том, что многие привычные нам препараты на самом деле должны отпускаться только по рецепту. Например, это антибиотики, часть противопростудных средств, лекарства от давления. Далеко не все вообще знают, что такие препараты – рецептурные, поскольку привыкли покупать их просто так.

Отследить подобные нарушения было невозможно. Предполагается, что обязательная передача реквизитов в систему мониторинга исправит этот пробел.

Почему изменения вызвали панику? Власти же наводят порядок

Люди переживают, что уже в сентябре просто не смогут получить необходимые им лекарства. Они приводят простой, но веский аргумент: далеко не всегда можно быстро попасть к врачу, чтобы он выписал нужный рецепт. А лекарство нужно здесь и сейчас, чтобы, например, снять острое состояние.

Даже эксперты, которые глубоко погружены в тему фармакологии, признавали: такие кардинальные изменения затронут всех россиян.

Например, правозащитник Илья Воробьев в беседе с “МК” высказал опасение, что хронические пациенты будут вынуждены делать перерывы в лечении, пока не получат долгожданный рецепт. А такая ситуация может привести к обострению недуга.

“Стоит ли говорить, что попасть к врачу в оперативном порядке сегодня чрезвычайно сложно. Да и сами медицинские учреждения, разумеется, не готовы к новой нагрузке – они и так не справляются с потоком пациентов”, – цитирует его издание.

Возмутились даже некоторые депутаты Госдумы. Например, крайне критично о новом постановлении высказалась Нина Останина.

“Минздрав словно специально создаёт всë большие сложности для обычных граждан в плане покупки вполне безобидных и крайне востребованных препаратов”, – написала она в своем Telegram-канале и добавила, что обратится по этому поводу в правительство.

А как на самом деле? Правда ли, что никакие рецептурные лекарства больше нельзя купить без рецепта?

В Минздраве депутату Останиной ответили (фрагменты ответа процитировали РИА Новости), что на самом деле изменения “являются техническими и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан”.

Также ситуацию прокомментировала пресс-служба Росздравнадзора. Там объяснили, что изменения просто неправильно поняли, и поводов для паники нет. На самом деле, новые требования коснутся не всех лекарств, сообщили в ведомстве.

Передавать данные в систему мониторинга аптеки будут лишь в трёх случаях:

если отпускаются льготные препараты;

если рецептурные лекарства продаются дистанционно;

если фармацевт продает лекарство, которое подлежит предметно-количественному учету. Это сильнодействующие, психотропные и наркотические лекарственные препараты.

Все остальные лекарства будут продавать в прежнем порядке, подчеркнули в Росздравнадзоре. Если все действительно будет работать так, как разъяснили в официальных медицинских ведомствах, то россияне и в самом деле не должны почувствовать серьезных изменений.

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