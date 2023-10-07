07.10.2023

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Белоруссия стала одним из самых популярных новогодних направлений у россиян

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Активнее всего бронируют недвижимость в Минске, Бресте и Гродно

Фото: pxhere.com

Белоруссия и Таиланд стали лидерами среди новогодних направлений у россиян. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в Белоруссии чаще всего бронируют недвижимость в Минске, Бресте и Гродно. Второе место в списке направлений занял Таиланд. Здесь большинство туристов собирается посетить Бангкок, Паттайю и Пхукет. На третьем месте – Турция.

Также среди популярных иностранных направлений ОАЭ, Италия и Абхазия.

В 2023 году россияне начали бронировать места для зимнего отдыха раньше, чем в прошлом. 

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