Белоруссия стала одним из самых популярных новогодних направлений у россиян

Активнее всего бронируют недвижимость в Минске, Бресте и Гродно

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Белоруссия и Таиланд стали лидерами среди новогодних направлений у россиян. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в Белоруссии чаще всего бронируют недвижимость в Минске, Бресте и Гродно. Второе место в списке направлений занял Таиланд. Здесь большинство туристов собирается посетить Бангкок, Паттайю и Пхукет. На третьем месте – Турция.

Также среди популярных иностранных направлений ОАЭ, Италия и Абхазия.

В 2023 году россияне начали бронировать места для зимнего отдыха раньше, чем в прошлом.

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