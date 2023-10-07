Белоруссия стала одним из самых популярных новогодних направлений у россиян
Активнее всего бронируют недвижимость в Минске, Бресте и Гродно
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Белоруссия и Таиланд стали лидерами среди новогодних направлений у россиян. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что в Белоруссии чаще всего бронируют недвижимость в Минске, Бресте и Гродно. Второе место в списке направлений занял Таиланд. Здесь большинство туристов собирается посетить Бангкок, Паттайю и Пхукет. На третьем месте – Турция.
Также среди популярных иностранных направлений ОАЭ, Италия и Абхазия.
В 2023 году россияне начали бронировать места для зимнего отдыха раньше, чем в прошлом.