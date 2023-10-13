Бийчанина осудят за кошку, которую он, будучи пьяным, выкинул из окна пятого этажа
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Фото: unsplash.com
Прокуратура Бийска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который выбросил кошку из окна своей квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации следствия, 5 июня обвиняемый, будучи пьяным, выбросил животное из окна. Несмотря на усилия волонтеров, кошка через несколько дней погибла в ветеринарной клинике.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 245 УК РФ, предусматривающей ответственность до трех лет лишения свободы.
новости Алтайский
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