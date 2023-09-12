ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Известная российская группа “Жуки” выступит на VI этапе Большого Сибирского круга. Скачки пройдут 24 сентября в селе Новотырышкино Смоленского района.
Новости Горняк
Рубцовск – Город трудовой доблести. Как это было
Новости Алтай
Подробности ужасной аварии на Змеиногорской трассе (видео)
Новости Алтай
Банки надоедают звонками? Пусть платят за это!
Новости Алтай
Держите себя в руках. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 12 сентября
Новости Алтай
Когда в Барнауле включат отопление в 2023 году?

Коллекция категорий

Бизнес104 News
Здоровье106 News
Новости Алтай829 News
Новости Горняк162 News
Образование114 News
Общество207 News
Объявления75 News
Политика166 News
Спорт136 News
Платим за интересные новости!
объявления

Более 17 тысяч жителей на Алтае пришли в МФЦ, чтобы отказаться от сбора биометрии

ГОРНЯК2201 mins

Ажиотаж отказа от биометрии в МФЦ связан с неправильным толкованием закона

Фото: unsplash.com

МФЦ в Алтайском крае в конце лета-2023 столкнулись с “набегом” граждан, которые в срочном порядке решили отказаться от сбора и хранения биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Только в период с 15 по 31 августа во все филиалы МФЦ по региону обратились более 15 тысяч человек. Приходят по этому вопросу жители региона и сейчас. С чем связан такой ажиотаж, рассказываем на amic.ru.

Что случилось и от какой услуги все так срочно решили отказаться в Алтайском крае?

Во второй половине августа на приеме у специалистов МФЦ по Алтайскому краю по вопросам сбора биометрии в ЕБС побывали 15 213 человек. Из них 12 998 подали заявления на отказ от сбора биометрии. Еще 2215 граждан пришли, чтобы выяснить, есть ли их данные в ЕБС. 

“В сентябре наплыв людей по этому вопросу сократился, и тем не менее такие обращения мы фиксируем и сейчас. Так, в период с 1 по 5 сентября для отказа в сборе биометрии побывали еще 1719 человек. Больше всего в регионе таких обращений было зафиксировано в барнаульских многофункциональных центрах”, – рассказали amic.ru в МФЦ по Алтайскому краю.

Однако подобная ситуация характерна не только для Алтайского края, но и для многих других регионов России. Поводом для такого наплыва стало пересылаемое в социальных сетях и мессенджерах сообщение, что с 1 сентября сделать это будет уже невозможно. А за теми, кто не успел, якобы начнут следить, принудительно фотографируя их лица через камеры банкоматов и записывая голоса через звонки. Еще в мессенджерах писали, что этими данными могут завладеть мошенники, чтобы оформить кредит.

На самом деле это не так?

Конечно нет. Просто в России с 1 июня 2023 года в силу вступил закон “Об осуществлении идентификации (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных”. Согласно ему, в срок до 30 сентября банки и другие организации обязаны передать всю биометрию в Единую биометрическую систему, где они, начиная с 28 ноября 2023 года, и будут храниться.

Но сделать они могут это исключительно с согласия гражданина, предварительно предупредив своих клиентов о данном факте. Если человек окажется против и в течение этих 30 дней сообщит об этом в организацию, сведения о нем размещать не станут.

Однако после того как финансовые организации стали рассылать уведомления, началась паника. При этом в правительстве заявляют, что никаких дедлайнов для отказа нет, как и поводов для беспокойства. Более того, хранение биометрии в ЕБС будет способствовать повышению безопасности данных и добавит удобства как бизнесу, так и гражданам, сообщает “Коммерсант”.

Зачем в России собирают биометрические данные в единую систему?

В правительстве объясняют, что, в первую очередь, это необходимо для повышения безопасности хранения данных, а также добавит удобства как бизнесу, так и гражданам. Во-вторых, они готовят новые сервисы и услуги, которые будут доступны населению с использованием биометрии.

Напомним, сейчас с помощью биометрических данных (изображение лица и запись голоса) можно войти на портал госуслуг, получить виртуальную сим-карту и карту болельщика, выпустить сертификат электронной подписи физического лица, получить в режиме онлайн кредит, пройти на территорию государственных организаций. 

А отказаться от сбора биометрии еще можно?

Конечно можно. В МФЦ сообщают, что с этим вопросом люди до сих пор к ним идут. Если вы вдруг тоже решите отказаться от сбора, хранения и использования биометрических данных, вы можете сделать это в любом офисе “Мои документы”.

Также неоднократно сообщалось, что чаще всего за оформлением отказа от сбора и хранения биометрии в МФЦ приходят люди, которые вообще никогда ее не сдавали. Поэтому предварительно будет не лишним проверить, есть ли ваши данные в ЕБС. Для этого на сайте “Госуслуги” нужно перейти в раздел “Профиль”, выбрать вкладку “Биометрия”. Если гражданин не сдавал биометрию, то появится надпись “Биометрия не зарегистрирована”.

Подробнее об этой теме читайте в материале на amic.ru.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News