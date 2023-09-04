Более 20 авиарейсов задержали в аэропортах Москвы

Вылеты и прилеты самолеты приостановили во “Внуково”, “Домодедово” и “Шереметьево”

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23 рейса задержали 4 сентября на вылет и прилет в трех аэропортах Москвы. Еще восемь рейсов отменили, пишет РИА Новости со ссылкой на данные “Яндекс Расписаний”.

По информации на 02:22 мск, во “Внуково” задержали четыре рейса и четыре отменили. В “Домодедово” также отменили четыре рейса, еще 11 – задержали. В “Шереметьево” задерживаются восемь рейсов.

Официально причина задержки не называлась, но отметим, что в последнее время вылеты и прилеты задерживают регулярно и, например, в августе в Домодево сообщали, что временные ограничения вводили “в целях безопасности”.

Добавим, что вчера, 3 сентября, в столичных аэропортах также задерживали самолеты.

Ранее стало известно, что новый терминал барнаульского аэропорта могут построить на год раньше намеченного срока.

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