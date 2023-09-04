ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Роскомнадзор может начать блокировку сайтов с инструкцией по обходу ограничений
Новости Алтай
Больше месяца в Алтайском крае ищут 19-летнего парня
Новости Алтай
Ядерный гриб ради Белого дома? Почему в США заговорили о возможной битве с Россией
Новости Алтай
Зеленский уволил министра обороны Резникова. Кто может занять его место?
Новости Алтай
Пропавшего в Барнауле 16-летнего подростка нашли живым
Новости Алтай
Потолок из зонтиков и море людей. Самые интересные моменты Дня города Барнаула в фото

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай686 News
Новости Горняк140 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления73 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Более 20 авиарейсов задержали в аэропортах Москвы

ГОРНЯК2201 mins

Вылеты и прилеты самолеты приостановили во “Внуково”, “Домодедово” и “Шереметьево”

Фото: unsplash.com

23 рейса задержали 4 сентября на вылет и прилет в трех аэропортах Москвы. Еще восемь рейсов отменили, пишет РИА Новости со ссылкой на данные “Яндекс Расписаний”.

По информации на 02:22 мск, во “Внуково” задержали четыре рейса и четыре отменили. В “Домодедово” также отменили четыре рейса, еще 11 – задержали. В “Шереметьево” задерживаются восемь рейсов.

Официально причина задержки не называлась, но отметим, что в последнее время вылеты и прилеты задерживают регулярно и, например, в августе в Домодево сообщали, что временные ограничения вводили “в целях безопасности”.

Добавим, что вчера, 3 сентября, в столичных аэропортах также задерживали самолеты.

Ранее стало известно, что новый терминал барнаульского аэропорта могут построить на год раньше намеченного срока.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News